জর্ডানে খেলবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল, প্রতিপক্ষ কারা

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ খেলবে জর্ডান ও চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে। ছবি: বাফুফে

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুয়ালালামপুরে হওয়া এই ড্রয়ের পর জানা গেল, বাংলাদেশ বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টটি খেলবে জর্ডানে। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে চাইনিজ তাইপেও।

এশিয়ার ২৭ দেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়া এই বাছাইয়ে অংশগ্রহণ করছে। ২৭ দেশকে ভাগ করা হয়েছে আট গ্রুপে। ‘এ’ থেকে ‘সি’ গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল। তিনটি করে দল থাকছে ডি’ থেকে ‘এইচ’ গ্রুপে। বাংলাদেশ পড়েছে ‘এইচ’ গ্রুপে। এই গ্রুপে বাংলাদেশের দুই প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে ও জর্ডান। বাংলাদেশ গ্রুপের স্বাগতিক দল হলো জর্ডান। বাংলাদেশের সিনিয়র নারী ফুটবল দল মে মাসে জর্ডান সফর করেছিল। দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল সেখানে। এখন অ-১৭ নারী দলকেও জর্ডান সফর করতে হবে।

১৩-১৭ অক্টোবর আট দেশের আট ভেন্যুতে এএফসির অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব হবে। আট গ্রুপের আট চ্যাম্পিয়ন আগামী বছর ৩০ এপ্রিল থেকে ১৭ মে চীনে মূল পর্বে খেলবে। ২০১৭, ২০১৯ ও ২০২৪ সালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পট সাজিয়েছে এএফসি। ২০১৭ ও ২০১৯ সালে সানজিদা-মারিয়ারা টানা দুই বার খেলেছিল মূল পর্বে। এজন্য এবার এফসি অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ ছিল এক নম্বর পটে। সবার শেষে বাংলাদেশের নাম ওঠায় বাংলাদেশ পড়েছে সর্বশেষ গ্রুপে।

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ মূল পর্বে উঠেছিল ২০১৬ সালে। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে নারী ফুটবলে এশিয়ার শীর্ষ আট দলের একটি হলো বাংলাদেশ। তখন থেকেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নারী ফুটবলের সম্ভাবনা বিচার করে দীর্ঘমেয়াদী ক্যাম্প শুরু করে। ২০২৪ সালে সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়া কাপে বাংলাদেশ মূল পর্বে খেলতে পারেনি। সানজিদাদের পুরোনো রেকর্ড তাদের জুনিয়রররা আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন কিনা, সেটাই দেখার বিষয়।

২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, তাজিকিস্তান ও সিরিয়া। ‘এ’ গ্রুপের স্বাগতিক তাজিকিস্তান। ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি’, ‘ই’, ‘এফ’ ও ‘জি’ গ্রুপের স্বাগতিক সৌদি আরব, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও কিরগিজস্তান। যেখানে ‘জি’ গ্রুপে কিরগিজস্তান ও উজবেকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ভারত। ‘এফ’ গ্রুপে থাইল্যান্ডের সঙ্গে পড়েছে নেপাল ও তুর্কমেনিস্তান।

বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল এখন লাওসে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টের বাছাই খেলছে। স্বাগতিক লাওসকে গতকাল ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। কদিন আগে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে। ভুটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে দুটি করে ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ।

২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গ্রুপ

‘এ’ গ্রুপ: ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, তাজিকিস্তান (স্বাগতিক), সিরিয়া

‘বি’ গ্রুপ: ইরান, লেবানন, কুয়েত, সৌদি আরব (স্বাগতিক)

‘সি’ গ্রুপ: ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, ম্যাকাউ, মিয়ানমার (স্বাগতিক)

‘ডি’ গ্রুপ: ভিয়েতনাম (স্বাগতিক), হংকং, চীন, গুয়াম

‘ই’ গ্রুপ: অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর (স্বাগতিক), উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ

‘এফ’ গ্রুপ: থাইল্যান্ড (স্বাগতিক), নেপাল, তুর্কমেনিস্তান

‘জি’ গ্রুপ: ভারত, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান (স্বাগতিক)

‘এইচ’ গ্রুপ: বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপে, জর্ডান (স্বাগতিক)

