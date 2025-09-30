বাড়ছে হার্দিকের ফেরার অপেক্ষা, অস্ট্রেলিয়া সফরে অনিশ্চিত

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে চোট পান হার্দিক পান্ডিয়া। এজন্য তাকে ছাড়াই ফাইনাল খেলতে নামে ভারত। এই তারকা অলরাউন্ডারের ফেরা নিয়ে অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে দলটির। অর্থাৎ অক্টোবর–নভেম্বরে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে হার্দিককে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওই ম্যাচে সুপার ওভারে জয়লাভ করে ভারত। সে ম্যাচে ২০২ রানের পুঁজি নিয়ে প্রথম ওভার করতে আসেন হার্দিক। ৭ রানের বিনিময়ে কুশাল মেন্ডিসকে ফিরিয়ে করেন শুভ সূচনা। ওভারটিতে বেশ কয়েকবার অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যায় তাঁকে। তাই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়েন হার্দিক। পরবর্তীতে জানা যায়, ঊরুর সামনের দিকের পেশিতে চোট পেয়েছেন এই তারকা ক্রিকেটার।
অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত হার্দিককে ছাড়াই পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালের লড়াইয়ে নামে ভারত। ৫ উইকেটের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। সে ম্যাচে হার্দিকের জায়গায় রিঙ্কু সিংকে খেলিয়েছে ভারত। আরও একবার এশিয়া কাপের ট্রফি জিতলেও হার্দিককে নিয়ে এখনো সুখবর পায়নি তারা। দৈনিক জাগরণ জানিয়েছে, এই অলরাউন্ডারকে কমপক্ষে চার সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কেবল তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজই নয়, পরবর্তীতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজেও হার্দিকের খেলা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
প্রতিবেদনে দৈনিক জাগরণ আরও জানিয়েছে, কতদিন মাঠের বাইরে থাকবেন, সেটা জানার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মেডিকেল টিমের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন হার্দিক। অস্ট্রেলিয়া সফরে আগামী ১৯ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে ভারত। দুই দলের প্রথম টি-টোয়েন্টি হবে ২৯ অক্টোবর। দৈনিক জাগরণ জানিয়েছে, সময়মতো পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পেলে অজিদের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের শেষদিকে দলে যোগ দিতে পারবেন হার্দিক।