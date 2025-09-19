শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবার ‘জঘন্য’ অবস্থা হবে না বাংলাদেশের: টেইট

আবুধাবি থেকে দুবাই—গুগল ম্যাপসে দুই শহরের মাঝের দূরত্ব দেখাচ্ছে ১৩৯ কিলোমিটার। এক সপ্তাহ ব্যবধানে আরব আমিরাতের দুই শহরে দুবার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ শন টেইটের আশা, এবার আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।
গ্রুপ পর্বের ম্যাচে গত সপ্তাহে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। সেবার বাংলাদেশের দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন ডাক মেরেছিলেন। প্রথম ১৩ বলে বাংলাদেশ কোনো রান করতে পারেনি। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই ম্যাচ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ হেরেছিল ৬ উইকেটে। লঙ্কানরা ৩২ বল হাতে রেখে ১৪০ রান তাড়া করেছিল তখন। এক সপ্তাহ পর আগামীকাল সুপার ফোরে হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ‘নাগিন ডার্বি’। আগের সে ঘটনা নিয়ে টেইট কী ভাবছেন, দুবাইয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘এটা তো একটা নতুন দিন।’
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের সবশেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গত সপ্তাহেই খরুচে বোলিং করেছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। আবুধাবিতে সেই ম্যাচে ৩ ওভারে ৩৫ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি তিনি। তবে ১৬ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের তিন ব্যাটার—মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, মোহাম্মদ গজনফার—তাঁদের উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের অন্যতম নায়ক ফিজ। সেই ম্যাচে ৪ ওভারে ২৮ রান খরচ করেছেন তিনি। মোস্তাফিজকে এবার খেলতে হবে দুবাইয়ে। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে টেইট বলেন, ‘তার (ফিজ) সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ভালো। আশা করি, দুবাইয়ের পিচে সে ভালো করবে। আগে তো এখানে সে খেলেছে। তার দারুণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার বোলিং নিয়ে আমার বেশি একটা কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না।’
সুপার ফোরে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের পর তিন দিনের ছুটি পাচ্ছেন লিটন দাস-জাকের আলী অনিকরা। এই ছুটির পর টানা দুই দিন মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। বাংলাদেশকে যে টানা দুই দিন নামতে হবে, সে প্রসঙ্গ এলে আজ টেইট বলেন, ‘এটাই তো সূচি। আমরা এক দিন অনুশীলন করি এবং পরের দিন খেলি। বর্তমানে খেলায় আমাদের দ্রুত গুছিয়ে উঠতে হয়। অনেক ডেটা থাকে। স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ আছে। প্রত্যেকেই একে অপরকে সহায়তা করে।’
বাংলাদেশের টানা দুই দিন খেলতে হলেও সেটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন টেইট। দুবাইয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘আপনাকে নিজের সেরাটা দিতে হবে। এসব ব্যাপার নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তা করি না। সূচি তো সূচিই। এটা মেনে নিতে হবে। আশা করি, ভালো ক্রিকেট খেলতে পারব।’