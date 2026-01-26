পাকিস্তানের আট বছরের পুরোনো রেকর্ডটা এখন ভারতের

টি-টোয়েন্টিতে ভারত রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। দেশে হোক বা বিদেশে, তাদের দাপট চলছে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে একের পর এক সিরিজ জিতে চলেছে ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের কাছ থেকে রেকর্ডটি কেড়ে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।
গুয়াহাটিতে গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে ভারত। তাতে দুই ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতেছে সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন ভারত। ক্রিকেটের পূর্ণ সদস্যের দেশের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে ১১ সিরিজ জয়ের রেকর্ড গড়েছে ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান যৌথভাবে শীর্ষে থাকলেও এই তালিকায় এখন দুইয়ে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টিতে টানা ১০ সিরিজ জয়ের কীর্তি এখন পাকিস্তানের।
টি-টোয়েন্টিতে ভারত সবশেষ সিরিজ হেরেছে ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে যৌথভাবে আয়োজিত সেই সিরিজে ভারতকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। পরবর্তীতে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে টানা ১২ সিরিজ অপরাজিত ভারত। যার মধ্যে ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে ১-১ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করেছিল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত সিরিজে তিন টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা থাকলেও এক ম্যাচে কোনো বল না হয়েই পরিত্যক্ত হয়েছে। গত আড়াই বছরে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে ভারত।
পাকিস্তান টি-টোয়েন্টিতে টানা ১০ সিরিজ জিতেছিল ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালে। এশিয়ার এই দলটি সেসময় শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়ার মতো টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছিল। যার মধ্যে উইন্ডিজের বিপক্ষেই পাকিস্তান তখন সিরিজ জিতেছিল তিনবার। সে সময়ই (২০১৭ সালে) স্বাধীনতা কাপ নামে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্ব একাদশের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। বিশ্ব একাদশের হয়ে তখন খেলেছিলেন তামিম ইকবাল, হাশিম আমলা, ফাফ ডু প্লেসির মতো তারকা ক্রিকেটাররা।
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা মূলত নিউজিল্যান্ডের কাছে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপলক্ষ্য। ২৮ ও ৩১ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনম ও তিরুবনন্তপুরমে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। আগেই সিরিজ খুইয়ে বসা কিউইরা নামবে সিরিজে সান্ত্বনার জয় পেতে।
৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপে ‘ডি’ গ্রুপে নিউজিল্যান্ডের অপর তিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
টানা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় (পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে)
সিরিজ দল সময়
১১* ভারত ২০২১ থেকে চলছে
১০ পাকিস্তান ২০১৬ থেকে ২০১৮
৭ ভারত ২০১৭ থেকে ২০১৮
৬ ভারত ২০১৯ থেকে ২০২১