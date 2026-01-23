বাঁচা-মরার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০০ রান

সুপার সিক্সে উঠতে হলে আজ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জয়ের কোনো বিকল্প নেই। হারারের তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বাঁচা-মরার ম্যাচে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সেরে ফেলেছে অর্ধেক কাজ। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে স্কোরবোর্ডে ২০০ রানও তুলতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র।
বুলাওয়েতে ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ১৮ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। একই মাঠে ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ খেলতে নেমেছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়ে গেলে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যায়। দুই ম্যাচে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই পয়েন্ট ১। যেখানে তিনে থাকা বাংলাদেশের নেট রানরেট -০.৬২১ ও -৩.১৪৪ নেট রানরেট নিয়ে চারে যুক্তরাষ্ট্র। আজ যুক্তরাষ্ট্রকে হারালে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে উঠবে বাংলাদেশ। তামিমের দলকে ২০০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। আগে ব্যাটিং পাওয়া যুক্তরাষ্ট্র ২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৬ রানে পরিণত হয় যুক্তরাষ্ট্র। টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার অমরিন্দর গিল, অর্জুন মহেশ দুজনেই ১ রান করে আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৯০ বলে ৫১ রানের জুটি গড়েন উৎকর্ষ শ্রীবাস্তব ও সাহিল গার্গ। ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে সাহিলকে (৩৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন শাহরিয়ার আহমেদ।
সাহিলের ফেরার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা যুক্তরাষ্ট্র একপর্যায়ে ৩৯.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৮ রানে পরিণত হয়। ১৫০ রানে অলআউট হওয়ার শঙ্কা যখন কাজ করছিল, তখন আদনিত ঝাম্ব ও আদিত কাপ্পা প্রতিরোধ গড়েন। ঝাম্ব-কাপ্পা অষ্টম উইকেটে ৯০ বলে ৫১ রানের জুটি গড়েন। যদিও পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করে ২০০ রান স্কোরবোর্ডে জমা করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। সব উইকেট হারিয়ে করেছে ১৯৯ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন ঝাম্ব। ৭ নম্বরে নেমে ৬৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৬৮ রান।
বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন ইমন ১০ ওভারে ৪১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন আল ফাহাদ, শাহরিয়ার আহমেদ ও রিজান হোসেন। এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও বাংলাদেশ উঠে যাবে সুপার সিক্সে। তখন বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র দুই দলের পয়েন্ট ২ হলেও নেট রানরেটে এগিয়ে থেকে পরের রাউন্ডে উঠবে বাংলাদেশ।