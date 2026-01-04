বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি জাকের-শান্ত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিতে এবারের বিপিএলকে পাখির চোখ করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে নিয়মিত রান করছেন তিনি। ২০২৬ বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন শান্ত। কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি এই বাঁহাতি ব্যাটারের।
লিটন দাসকে অধিনায়ক করে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আইসিসির এই ইভেন্টে লিটনের ডেপুটি সাইফ হাসান। সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে শান্তর নেতৃত্বে খেলেছিল বাংলাদেশ, এবার তাঁর দলে জায়গা হয়নি। এবারের বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন আরেক আলোচিত ক্রিকেটার জাকের আলী অনিক। অফ সাইডের অনেক বাইরের বল লেগ সাইডে টেনে খেলতে গিয়ে বারবার আউট হওয়ায় অনেক সমালোচনা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। বাংলাদেশের সবশেষ আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে থাকলেও বিশ্বকাপ দলে তাঁকে রাখেনি বিসিবি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমনের মতো দুই বিধ্বংসী বাঁহাতি ওপেনার আছেন। ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪১ ছক্কা মেরেছেন তামিম। সেক্ষেত্রে লিটন-সাইফের মধ্যে যেকোনো এক জন টপ অর্ডারে খেলার সুযোগ পাবেন। মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা আছেন। উদ্ভাবনী শট খেলে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন শামীম।
স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে বিশ্বকাপ দলে আছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও শেখ মেহেদী হাসান। পাওয়ার প্লেতে দারুণ বোলিংয়ের পাশাপাশি মেহেদীর ব্যাটিংটাও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সাইফ ও শামীমও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। পেস বোলিং লাইনআপে তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানদের পাশাপাশি পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন আছেন।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটনরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। যদিও বিশ্বকাপে ভারত থেকে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো সরে যাওয়ার গুঞ্জন চলছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ১৫ সদস্যের দল
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, শরীফুল ইসলাম, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাসকিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সূচি
প্রতিপক্ষ তারিখ ভেন্যু শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে
ইতালি ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে
ইংল্যান্ড ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে
নেপাল ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাই সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে