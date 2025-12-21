সৌদি আরবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল বিসিবি

বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। কিন্তু সাড়া পায়নি।
খেলোয়াড় এবং কোচ চেয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরব। তাদের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ। দেশের ক্রিকেটের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বিসিবি প্রধান। এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকবাজ।
সৌদি আরবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ক্রিকবাজকে বুলবুল বলেন, ‘দুই মাস আগে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তারা (সৌদি আরব ক্রিকেটের কর্তা ব্যক্তিরা) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি না বলে দিয়েছিল। আমাদের কাছে পুরুষ ও নারী খেলোয়াড় চেয়েছিল। কোচের কথা বলেছে। কিন্তু নিজের দেশের স্বার্থের ক্ষতি করে আমি এটা কীভাবে করতে পারি?’
ক্রীড়াঙ্গনে উন্নতি করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছে সৌদি আরব। এজন্য বিপুল অর্থ খরচ করছে দেশটি। ইতোমধ্যে ফুটবলে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি প্রো লিগে পা পড়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার, করিম বেনজেমাসহ ইউরোপিয়ান লিগ মাতানো আরও বেশকিছু নামি তারকা ফুটবলারদের। ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক হয়ে দারুণ এক মাইলফলক তৈরি করেছে তারা।
ফুটবলের মতো ক্রিকেটের উন্নয়নেও চেষ্টার কমতি নেই সৌদি আরবের। ‘ভিশন ২০৩০ ’কে সামনে রেখে পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে তারা। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন টেস্ট খেলুড়ে দেশের তরুণ ক্রিকেটারদের লক্ষ্য বানিয়েছে সৌদি আরব।