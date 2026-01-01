দেখে নিন নতুন বছরে ক্রিকেট-ফুটবলে বাংলাদেশের সূচি

নতুন বছরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির ইভেন্ট শেষে বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এরপর জুলাই থেকে আগস্ট জিম্বাবুয়ে, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ড সফর করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ভারত সেপ্টেম্বরে আসবে বাংলাদেশ সফরে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর হওয়ার কথা ছিল মূলত গত বছরের আগস্টে।
মেয়েদের ক্রিকেটও ব্যস্ত থাকবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নেপালে হবে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। ইংল্যান্ডে জুন-জুলাইয়ে হবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ফুটবলে হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের ম্যাচ ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সাফও রয়েছে এ বছরে। একনজরে
ছেলেদের ক্রিকেটে বাংলাদেশের ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ফেব্রুয়ারি-মার্চ
পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর
২ টেস্ট , ৩ ওয়ানডে , ৩ টি-টোয়েন্টি (মার্চ-এপ্রিল)
নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি (এপ্রিল)
অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি (জুন)
বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ে সফর
২ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে (জুলাই)
বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফর
২ টেস্ট (আগস্ট)
বাংলাদেশের আয়ারল্যান্ড সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি (আগস্ট)
ভারতের বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে (সেপ্টেম্বর)
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর
২ টেস্ট (অক্টোবর-নভেম্বর)
বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর
২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে (নভেম্বর-ডিসেম্বর)
মেয়েদের ক্রিকেটে বাংলাদেশের ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
জুন-জুলাই
ছেলেদের ফুটবলে বাংলাদেশের ম্যাচ
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব
৩১ মার্চ (প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর)
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ
সময় চূড়ান্ত হয়নি
মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশের ম্যাচ
নারী এশিয়ান কাপ
মার্চ, অস্ট্রেলিয়া