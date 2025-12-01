আইপিএলে মোস্তাফিজের জনপ্রিয়তার রহস্য খোলাসা করলেন বাংলাদেশ কোচ

২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই আলো ছড়াচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। মাঝেমধ্যে নিজেকে হারিয়ে খুঁজলেও ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা তাঁর ভালোই জানা। স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করতে জানেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার।
আইপিএলসহ বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও তাঁর খেলার সুযোগ মেলে হরহামেশাই।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পরের বছরই আইপিএলে সুযোগ পেয়ে যান মোস্তাফিজ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৬ আইপিএলেই উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন। দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রাজস্থান রয়্যালস—ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে পাঁচ দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৪ আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে ৯.২৬ ইকোনমিতে বোলিং করলেও ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী দারুণ বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন তিনি। চেন্নাই তো তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিল গত বছর। আর গতবার ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের পর অস্ট্রেলিয়ার জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে দিল্লি ক্যাপিটালস নিয়েছিল মোস্তাফিজকে।
আইপিএলের পাশাপাশি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) খেলেছেন মোস্তাফিজ। তবে সেই মোস্তাফিজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। ইকোনমি ৭.৭৫ হলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা পাননি। আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন শন টেইট। মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে টেইট বলেন,‘মোস্তাফিজ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সবকিছু তার অসাধারণ। সে জানে তার শক্তির জায়গা। গোটা বিশ্বজুড়ে খেলেছে। সে উচ্চমানের স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে। সব সময় ভালো পারফর্ম করে আসছে ও সেরা খেলোয়াড়রা এমনটাই করে থাকে। আইপিএল থেকে শুরু করে সবখানে তাকে চায়। কারণ, সে বিশ্বমানের ক্রিকেটার।’
টেস্ট, ওয়ানডে খেললেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ না খেললেও সিরিজের দলে ঠিকই আছেন তিনি। কেন অঙ্কনকে খেলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তরে টেইট বল ঠেলে দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকদের কোর্টে। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘অঙ্কনের কথা নির্বাচকদের জিজ্ঞেস করুন। এটা নিয়ে জানলেও আমি কিছু বলতে পারতাম। এটা আমার কাজ নয়। যাঁরা দল নির্বাচন করেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।’
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্টেডিয়ামে যখন চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ, তাসকিন আহমেদ অবস্থান করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মরুর বুকে টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের জার্সিতে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাসকিনের পারফরম্যান্সে রীতিমতো মুগ্ধ টেইট। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ চট্টগ্রামে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘তাসকিনকে টি-টেনে খেলতে দেখেছি। তার সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। আমাদের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। সিনিয়র ক্রিকেটার, ভালো নেতা। তার সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
টানা খেলার মধ্যে থাকলে খেলোয়াড়দের চোটের শঙ্কা তো থাকেই। তার ওপর যখন দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে চোটের শঙ্কা ছাপিয়ে ক্রিকেটাররা যে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ম্যাচ পাবেন, সেটা ইতিবাচক মনে করছেন টেইট। চট্টগ্রামে আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘চোটের শঙ্কা নিয়ে চিন্তা করছি না। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। খেলোয়াড়েরা বিশ্বকাপের আগে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলবে, সেটা ভালো দিক। চোট যেকোনো সময়, যেকোনো কিছুতে হতে পারে। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। বিশ্বকাপের সূচিও তো আমার হাতে নেই।’
২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচ খেলে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। বোলিং করেছেন ৮.১৩ ইকোনমিতে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইপিএলে খেলার সুবিধা ভারতের কন্ডিশন সম্পর্কে ভালোই ধারণা থাকার কথা মোস্তাফিজের।