বিসিবির লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ সুজন

তিন দিনব্যাপী বিশেষ ব্যাটিং স্কিল উন্নয়ন কর্মশালা শেষ হতেই মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হলো বিসিবির আয়োজনে লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালা। পাঁচ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন দেশের ৩০ জন স্থানীয় কোচ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একমাত্র নারী কোচ হিসেবে আছেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার এবং বর্তমানে মালদ্বীপ নারী জাতীয় দলের কোচ ফাতেমা তুজ জোহরা।
১৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর চলা এই কর্মশালার উদ্দেশ্য স্থানীয় কোচদের আরও দক্ষ করে তোলা। এ জন্য বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে প্রশিক্ষক প্যানেল। আন্তর্জাতিক কোচিং বিশেষজ্ঞ রস টার্নার, অ্যালান ক্যাম্পবেল, জেফ লসন, নাতাশা ক্যাম্পবেল এবং বাংলাদেশের স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদ। তাত্ত্বিক পাঠের পাশাপাশি মাঠভিত্তিক ব্যবহারিক অনুশীলনের ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে এই কর্মশালা।
আজ কর্মশালার শুরুর দিনে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক রস টার্নার বলেন, ‘বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক রাখতে হলে তিনটি দিক অত্যন্ত জরুরি—অবকাঠামো, দক্ষ কোচ ও সুশাসন।’ তিনি যোগ করেন, ‘শুধু ঢাকার মাঠ নয়, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সুবিধাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি অনুপ্রেরণাদায়ী কোচ দরকার, যারা সব সময় নিজেদের উন্নত করবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা প্রতিনিয়ত কঠিন হচ্ছে।’
কোচদের উদ্দেশে টার্নারের পরামর্শ, ‘শেখার কোনো শেষ নেই। যত বেশি করবেন, ততই আরও শেখার প্রয়োজন হবে।’
এদিকে বিসিবির কোচিং ডেভেলপমেন্ট বিভাগের এ কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও অন্তর্বর্তীকালীন কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘আমি বাংলাদেশের প্রথম লেভেল থ্রি কোচ। ২০০৬ সালে কোর্স করেছি। জাতীয় দলে কাজ না করলেও পাইপলাইনের ক্রিকেটারদের নিয়ে তো কাজ করি। শিখলে বা জানলে কারও ক্ষতি হতো না। হয়তো আমার জানা আছে, তবু আমন্ত্রণ জানানো যেত।’