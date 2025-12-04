বাজে রেকর্ডে নাম লেখানোর পর নিজেকেই ‘লাথি মারছেন’ ভারতীয় ক্রিকেটার

প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতেই টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়ারা হেরে গিয়েছিল। গতকাল রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩৫৮ রান ভারত যখন করেছে, তখন জয়ের জন্য তারা নিজেদের ফেবারিট ভাবলেও ভুল কিছু ছিল না। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা বলা কঠিন। ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৬ উইকেটে ৩৬২ রান। তাতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল কথা বলার সময় হেসেছেন ঠিকই। কিন্তু মনের ভেতরের একটা হতাশা তো কাজ করেছে। রাহুল বলেন, ‘হজম করা কঠিন। কী পরিমাণ শিশির ছিল ও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা অনেক কঠিন ছিল। শেষ ম্যাচে (প্রথম ওয়ানডে) ভালো করেছিলাম। সেটা ভেবেছিলাম আজও (গতকাল)। টস এখানে অনেক বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে এখন লাথি মারতে মন চাচ্ছে।’ ভারতের এই ম্যাচ হারের পেছনে নিজেদেরও দায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ ওভার কম করায় স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেয়েছে স্বাগতিকেরা। শাস্তিস্বরূপ শেষ দুই ওভার বৃত্তের বাইরে চার ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে রাহুলদের।
রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিরেছেন অধিনায়ক হয়েই। তাঁর ফেরার ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা করল রেকর্ড। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘জিততে পেরে ভালো লাগছে। বোলিংয়ে কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। ব্যাটিংটা আমাদের দারুণ হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দুইবার ৩৫০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে মোহালিতে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। অজিরা ১৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া সেবার ৩৫৯ রানই করেছিল। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে।