হোম > খেলা > ক্রিকেট

শুধু সংখ্যাই নয়, ক্যারিবীয় ক্রিকেটের গৌরবও

ক্রীড়া ডেস্ক    

ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।

গ্রিভসের ২০২ *

ওয়েস্ট ইন্ডিজের চতুর্থ এবং টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন জাস্টিস গ্রিভস।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে সফরকারী ব্যাটারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিও এটি।

৩৮৮

গ্রিভসের ফেস করা বলের সংখ্যা, চতুর্থ ইনিংসে কোনো উইন্ডিজ ব্যাটারের পক্ষে সর্বোচ্চ।

৪৫৭ /৬

লক্ষ্যতাড়ায় উইন্ডিজের রান। যা চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ৫ উইকেটে ৬৫৪ তুলেছিল ইংল্যান্ড, ‘টাইমলেস’ টেস্টের যুগে, ১৯৩৯ সালে।

৯২৩

ক্রাইস্টচার্চে শেষ দুই ইনিংসে দুই দলের রান, যা টেস্টের শেষ দুই ইনিংসে চতুর্থ সর্বোচ্চ।

১৬৩.৩

ওভার ব্যাট করেছে উইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে, যা তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

৩৮৫

৭২ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যোগ করে ৩৮৫ রান, যা ৪ উইকেটে খুইয়ে ফেলার পর চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ।

২৩৩

প্রথম শ্রেণিতে ক্যারিয়ারসেরা ৫৮* রান করতে ২৩৩ বল খেলেছেন কেমার রোচ। যা টেস্টের শেষ ইনিংসে আটে উইকেটে এসে সর্বোচ্চ বল খেলার রেকর্ড।

১৩৮

প্রথম টেস্ট ফিফটি পেতে ১৩৮ ইনিংস খেলেছেন রোচ, যা সর্বোচ্চ। প্রথম ফিফটি পাওয়ার আগে আগের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ড ছিল ১৩১, জেমস অ্যান্ডারসনের।

৭২

তাঁর ইনিংসের ১২৮ থেকে ২০০ বল পর্যন্ত টানা ৭২টি ডট বল খেলেছেন রোচ, যা পিটার নেভিল (৯০) ও স্টিভ ও’কিফের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ।

সম্পর্কিত

সাকিব-ব্রাভোকে ছাড়িয়ে অন্য রকম মাইলফলকে রাসেল

গ্রিভস-হোপের ব্যাটিং বীরত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবিশ্বাস্য ড্র

ইংলিশ ক্লাবের দায়িত্বে বাংলাদেশের সাবেক কোচ

ফখর জামানকে কেন শাস্তি দিল আইসিসি

৩ ফিফটিতে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার দিন

ভারতের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন হরভজন

সাকিবের রেকর্ড ভেঙে আইসিসির সেরাদের তালিকায় তাইজুল

নিজেদের ইতিহাস নতুন করে লেখার সামনে এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিলামের আগেই জানা গেল আইপিএলে কত ম্যাচ খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

নতুন লিগ খেলতে আমিরাতে যাচ্ছেন মোস্তাফিজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা