শুধু সংখ্যাই নয়, ক্যারিবীয় ক্রিকেটের গৌরবও

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।
গ্রিভসের ২০২ *
ওয়েস্ট ইন্ডিজের চতুর্থ এবং টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন জাস্টিস গ্রিভস।
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে সফরকারী ব্যাটারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিও এটি।
৩৮৮
গ্রিভসের ফেস করা বলের সংখ্যা, চতুর্থ ইনিংসে কোনো উইন্ডিজ ব্যাটারের পক্ষে সর্বোচ্চ।
৪৫৭ /৬
লক্ষ্যতাড়ায় উইন্ডিজের রান। যা চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ৫ উইকেটে ৬৫৪ তুলেছিল ইংল্যান্ড, ‘টাইমলেস’ টেস্টের যুগে, ১৯৩৯ সালে।
৯২৩
ক্রাইস্টচার্চে শেষ দুই ইনিংসে দুই দলের রান, যা টেস্টের শেষ দুই ইনিংসে চতুর্থ সর্বোচ্চ।
১৬৩.৩
ওভার ব্যাট করেছে উইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে, যা তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
৩৮৫
৭২ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যোগ করে ৩৮৫ রান, যা ৪ উইকেটে খুইয়ে ফেলার পর চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ।
২৩৩
প্রথম শ্রেণিতে ক্যারিয়ারসেরা ৫৮* রান করতে ২৩৩ বল খেলেছেন কেমার রোচ। যা টেস্টের শেষ ইনিংসে আটে উইকেটে এসে সর্বোচ্চ বল খেলার রেকর্ড।
১৩৮
প্রথম টেস্ট ফিফটি পেতে ১৩৮ ইনিংস খেলেছেন রোচ, যা সর্বোচ্চ। প্রথম ফিফটি পাওয়ার আগে আগের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ড ছিল ১৩১, জেমস অ্যান্ডারসনের।
৭২
তাঁর ইনিংসের ১২৮ থেকে ২০০ বল পর্যন্ত টানা ৭২টি ডট বল খেলেছেন রোচ, যা পিটার নেভিল (৯০) ও স্টিভ ও’কিফের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ।