‘ফতুল্লা মাঠটা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল’

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা স্টেডিয়াম। অথচ এই মাঠে একসময় নিয়মিত হতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। এখান থেকেই উঠে এসেছেন রনি তালুকদার, অমিত হাসান, এনামুল হক কিংবা জিসান আলমের মতো ক্রিকেটাররা। সেই মাঠের করুণ চিত্র দেখে চোখ ভিজে এল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের।
আজ রোববার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে কোয়াব ও ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ‘ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইডিয়া’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিসিবির সভাপতি এসব কথা বলেন।
আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘এখানে আসার আগে আমি ফতুল্লা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। এর করুণ অবস্থা দেখে কান্না চলে আসছে। অথচ এখানে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের আরও সুযোগ-সুবিধা দরকার। এখানে তিনটি উইকেট আছে। আমাদের পরিকল্পনা অন্তত ২০টি উইকেট বানানো। এখন ১২ মাস খেলা হয়। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচিং স্টাফদের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন করতে হবে। ভবিষ্যৎ তামিম-সাকিবরা এখান থেকেই উঠে আসবেন। আমাদের ইচ্ছা আছে, নারায়ণগঞ্জে ইনডোর স্টেডিয়াম করার। তাহলে ক্রিকেটাররা সব সময় খেলার মধ্যে থাকতে পারবে।’
নারায়ণগঞ্জের ছেলে জিসান আলম সম্প্রতি টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ফিফটি করেছেন। সেটির সঙ্গে ফতুল্লার বর্তমান চিত্র মিলিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন বিসিবি সভাপতি। তাঁর ভাষায়, ‘গতকাল জিসান ফিফটি করেছে বিশ্বমানের ক্রিকেটে, আর আজকে দেখলাম সে যেখানে অনুশীলন করে তার অবস্থা কেমন! এটা মেলানো যায় না।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিয়া, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আলমগীর হুসাইন, সিসিডিএমের সিনিয়র সহসভাপতি মাসুদুজ্জামান মাসুদ, কোয়াব নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি জাকারিয়া ইমতিয়াজ, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ প্রমুখ।