আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ-রিশাদসহ সাত বাংলাদেশি, বাদ সাকিব

চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে আইপিএলকে পাখির চোখ করে থাকেন অনেক ক্রিকেটার। নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকল কি থাকল না, সেটা জানতে আইপিএলের ওয়েবসাইটে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ক্রিকেটাররা। ২০২৬ আইপিএলের নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় সাত বাংলাদেশির নাম থাকলেও জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের।
১৩৯০ ক্রিকেটার এবারের আইপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করলেও তালিকাটা সংক্ষিপ্ত করে ৩৫০ ক্রিকেটারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক তালিকায় সাকিবের নাম ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা থেকে কাটা যায় বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নাম। সিনিয়র সাকিব না থাকলেও জুনিয়র সাকিব আছেন নিলামের চূড়ান্ত তালিকায়। মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিব, রাকিবুল হাসান, শরীফুল ইসলাম—বাংলাদেশের এই সাত ক্রিকেটারের নাম রয়েছে চূড়ান্ত তালিকায়।
সর্বোচ্চ ২ কোটি ভিত্তিমূল্যে প্রথমে ৪৫ ক্রিকেটারের নাম ছিল। তবে ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, তালিকাটা এখন ৪০ জনের। একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপির ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার মোস্তাফিজ। রিশাদ, তাসকিন, তানজিম সাকিব, নাহিদ রানা এবং শরীফুলের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি। ৩০ লাখ ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার রাকিবুল। রিশাদ এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্সের জার্সিতে ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। নাহিদ রানাকে পেশোয়ার জালমি নিলেও একাদশে খেলায়নি। রাকিবুল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩ ম্যাচ খেলেছেন ঠিকই। তবে ২০২৩ সালে যে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন, সেগুলো ছিল এশিয়ান গেমসে।
১৬ ডিসেম্বর হবে আইপিএলের নিলাম। ২ কোটির ভিত্তিমূল্যে আছেন ৪০ ক্রিকেটার। ৯ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য দেড় কোটি রুপি, ১ কোটি ২৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার চারজন। ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায় ১৭ ক্রিকেটার। ৪২ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি, ৪ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপি। সর্বোচ্চ ২২৭ ক্রিকেটার আছেন ৩০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায়। সাত ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৪০ লাখ রুপি।
তাসকিন বর্তমানে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন। একই টুর্নামেন্টে মোস্তাফিজের দল দুবাই ক্যাপিটালস। এদিকে আইপিএলের নিলামে শুরুতে নাম না থাকলেও শেষ মুহূর্তে নাম লেখানো ক্রিকেটারদের তালিকায় অন্যতম কুইন্টন ডি কক। তাঁর ভিত্তিমূল্য ১ কোটি রুপি। ২০২৫ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আশানুরূপ পারফর্ম করতে না পারায় তাঁকে ছেড়ে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।