অ্যাশেজে আগামীকাল কী চমক দেখাতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক অ্যাশেজ শুরু হতে আর ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। পার্থে আগামীকাল সকালে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট। একাদশ ঘোষণার জন্য আর টস পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি অস্ট্রেলিয়া। আজ যে একাদশ তারা ঘোষণা করেছে, এই টেস্ট দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হচ্ছে দুই অজি ক্রিকেটারের।
প্যাট কামিন্স না থাকায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে স্টিভ স্মিথের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তো আগেই জানা। স্মিথকে অধিনায়ক করে আজ প্রথম টেস্টের একাদশ ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ওপেনার জেক ওয়েদার্যাল্ড ও পেসার ব্রেন্ডন ডগেট—এই দুই অভিষিক্ত ক্রিকেটারকে একাদশে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। উসমান খাজার সঙ্গে আগামীকাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নামবেন ওয়েদার্যাল্ড।
পার্থে আগামীকাল সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামবেন মারনাস লাবুশেন। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে কুইনসল্যান্ডের হয়ে দুর্দান্ত খেলার পুরস্কার হিসেবেই সুযোগটা পেলেন তিনি। পার্থ টেস্টের অধিনায়ক স্টিভ ব্যাটিং করবেন চার নম্বরে। সাদা বলের ক্রিকেটে টপ অর্ডারে ব্যাটিং করা ট্রাভিস হেড ব্যাটিং করেন মিডল অর্ডারেই। আগামীকাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে হেড নামবেন পাঁচ নম্বরে।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরবেন অ্যালেক্স ক্যারি। ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী তিনি নামবেন সাত নম্বরে। পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন আছেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের একাদশে। গ্রিন বোলিং করতে পারছেন বলে সিএ’র নির্বাচকদের স্বস্তি অনেক বেড়েছে। তাঁর ফেরাতেই মূলত একাদশে জায়গা হারিয়েছেন আরেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার। এখন পর্যন্ত ৭ টেস্টের ক্যারিয়ারে ওয়েবস্টার ৪ ফিফটিতে করেছেন ৩৮১ রান। নিয়েছেন ৮ উইকেট।
কামিন্স ও জশ হ্যাজলউডের মতো অভিজ্ঞ পেসারদের পার্থে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। তবু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগামীকাল চার পেসার নিয়ে নামছে অজিরা। অভিষিক্ত ব্রেন্ডন ডগেটের সঙ্গে পেস বোলিং আক্রমণে থাকছেন মিচেল স্টার্ক ও স্কট বোল্যান্ড। পাশাপাশি পেস বোলিং অলরাউন্ডার গ্রিন তো আছেনই। একমাত্র স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে খেলবেন নাথান লায়ন। খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে হেডও কার্যকরী হতে পারেন।
পার্থ টেস্ট মিস করা কামিন্স ব্রিসবেনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশ
উসমান খাজা, জেক ওয়েদারাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট