বিসিবির নির্বাচন নিয়ে উত্তাপ-বিতর্ক বাড়ছেই

বাংলাদেশে ‘নির্বাচন’ বিষয়টা কখনোই মসৃণ হয় না। নির্বাচন সে যেখানেই হোক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ২০২৫ নির্বাচনও ব্যতিক্রম নয়। নির্বাচনী বিষয় এবার আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।
১, ২ ও ৩ ক্যাটাগরির কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়ে বিসিবি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) সঙ্গে জেলা বিভাগ ও ক্লাব ক্রিকেটের সংগঠকদের একটি অংশের বিরোধিতায় কাউন্সিলর মনোনয়ন জমা নিয়ে দুই দফায় সময় বাড়ায় বিসিবি। ১৮ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নাম পাঠানোর বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা যথাযথভাবে মানা হয়নি। ২২ সেপ্টেম্বর (কাল) সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে নতুন করে কাউন্সিলরের নাম পাঠানোর কথা বলা হয়।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর বিসিবি সভাপতির স্বাক্ষরিত চিঠির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চার প্রার্থী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। সেই রিটের রায়ে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত তাঁর রায়ে ওই চিঠির কার্যকারিতা ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করেন। একই সঙ্গে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে রিটের জবাব দিতে বলা হয়েছে বিসিবিকে। আদালতের এই রায়ে বিসিবি নির্বাচন ইস্যু নিয়ে নতুন সমীকরণ ও ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়। কিন্তু সন্ধ্যায় ওই রিটের বিপরীতে চেম্বার আদালতে বিসিবির আইনজীবীর পাল্টা রিটে পাল্টে যায় পরিস্থিতি।
সন্ধ্যায় বিসিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানা হয়, ১৮ সেপ্টেম্বর বিসিবি সভাপতির স্বাক্ষরিত চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আইনজীবী এ বি এম মনজুরুল আলম দুলালসহ কয়েকজন হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। চিঠিটিতে বিসিবির সাধারণ পরিষদ গঠন ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস ২০২৫ নির্বাচনের জেলা এবং বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে কাউন্সিলর মনোনয়নের নির্দেশনা ছিল।
এখন থেকে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলো শুধু অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে কাউন্সিলর মনোনয়ন দিতে পারবে। এতে সরাসরি প্রভাব পড়ছে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা ছিল গতকাল রাত ৭টায়। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তা প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন। বিসিবির পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে আসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে। তখন আলাপে জানান, সন্ধ্যা ৬টার বোর্ড সভা পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে রাত ৯টায়। কেন সভা পেছানো হয়েছে, সেই প্রশ্নের অবশ্য কোনো উত্তর দেননি তিনি। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যা ৬টায় সময় নির্ধারিত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্তও সব জেলা ও বিভাগ থেকে কাউন্সিলরদের নাম বোর্ডে জমা হয়নি। সে কারণেই পেছানো হয়েছে বোর্ড সভা।
চেম্বার আদালতের আদেশে নির্বাচনপ্রক্রিয়া আপাতত আর কোনো আইনি বাধার মুখে পড়ছে না। নির্বাচনের তফসিলও বহাল থাকছে। যদিও আগের রিটে রিটকারীদের পক্ষের আইনজীবী যুক্তি ছিল, ‘আমরা বিসিবির গঠনতন্ত্র আদালতের সামনে হাজির করেছি; বিশেষ করে ৯ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে দেখিয়েছি, অ্যাডহক কমিটি থেকে কাউন্সিলর মনোনয়নের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।’
বিসিবি সভাপতির চিঠির নির্দেশনা অনুযায়ী, ক্যাটাগরি ১ থেকে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কাউন্সিলর মনোনয়ন নেওয়া হচ্ছে কেবল অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে। ক্যাটাগরি ২-এ বেশির ভাগ ক্লাব ইতিমধ্যে কাউন্সিলর মনোনয়ন জমা দিয়েছে। ফলে তাঁরা নিশ্চিতভাবেই ভোটার তালিকায় থাকছেন। ক্যাটাগরি ৩ মূলত সার্ভিসেস গ্রুপ। এখানে পরিচালকদের ভোটের সমীকরণ মাথায় রেখে কাউন্সিলর মনোনয়ন দিয়েছে বোর্ড। এই ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট ও জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবব্রত পাল। ক্যাটাগরি ১ ও ২ থেকে শেষ পর্যন্ত কারা কাউন্সিলর হিসেবে টিকে থাকবেন, সেই প্রশ্নে উত্তেজনা এখন আরও বাড়ছে। সেই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে বাড়ছে জটিলতা ও বিতর্কও।