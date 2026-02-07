বিনামূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছে দর্শকেরা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নেমেছে পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডস। দর্শক টানতে এই ম্যাচটিতে দারুণ এক উদ্যোগ দিয়েছে টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা। এই ম্যাচটি বিনামূল্যে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।
কলম্বোর ঐতিহ্যবাহী সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাট করছে নেদারল্যান্ডস। ম্যাচ শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে ভেন্যুটির ৫ ও ৭ নম্বর গেট খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। দুটি গেট জন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে–বিষয়টি গতকালই জানিয়েছিল লঙ্কান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এসএলসির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর উদ্বোধনী ম্যাচটি জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত থাকবে। সকাল ১১টায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১১টায়) ম্যাচটি শুরু হবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। কিন্তু বেশ কিছু কারণে এবারের বিশ্বকাপে দর্শক আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশ। নিরাপত্তাজনিত কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল দলটি; আইসিসির কাছে চেয়েছিল বিকল্প ভেন্যু। এই দাবি না মেনে নিয়ে উল্টো বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে অন্তুর্ভূক্ত করেছে আইসিসি।
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ সপ্তাহে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। দলটির সমর্থনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তাদের এমন ঘোষণায় কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়ে গেছে আইসিসি। একই সঙ্গে শুরুর আগেই দর্শকেরাও এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে অনেকটাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এমন একাধিক জটিলতা সঙ্গে নিয়ে আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে।