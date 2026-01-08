‘আইপিএল থেকে মোস্তাফিজের বাদ পড়া হতাশাজনক’

২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের বাদ পড়া নিয়ে সরগরম ক্রিকেটবিশ্বে। ভক্তদের পাশাপাশি বিভিন্ন কোচ এবং সাবেক খেলোয়াড়েরা বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সমালোচনা করছেন। সবশেষ বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন মিকি আর্থার। মোস্তাফিজ আইপিএল থেকে বাদ পড়ায় রীতিমতো হতাশ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল রংপুর রাইডার্সের এই কোচ।
সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের জেরে আইপিএলের নতুন পর্বের দল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দিয়েছিল বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশ মানতে বেশি সময় নেয়নি তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এই ইস্যুতে ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আইসিসিকে চিঠিও দিয়েছে সংস্থাটি। বিসিবির দাবি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।
মোস্তাফিজের বাদ পড়া প্রসঙ্গে আর্থার বলেন, ‘মোস্তাফিজ পুরোপুরি একজন পেশাদার ক্রিকেটার। আমাদের জন্য সে অত্যন্ত বিশেষ একজন। দারুণ পারফর্ম করছে। তার মান সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। সে বিশ্বের সেরা যদি নাও হয়, অন্তত ততটা ভালো, যতটা ভালো হওয়া সম্ভব। সে একজন ভালো সতীর্থ, খুবই বিনয়ী। সে তার কাজ করে যাচ্ছে নিজের সেরাটা দিয়ে। তবে বিষয়টা (আইপিএল থেকে বাদ পড়া) তার জন্য হতাশাজনক যা হয়ে গেল। সে কলকাতার হয়ে খেলতে প্রস্তুত ছিল। বিষয়টা সত্যিই হতাশাজনক।’
চলতি বিপিএলে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচে মাঠে নেমেছে রংপুর। ৪ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে নুরুল হাসান সোহানের দল। আপাতত প্রতিটি ম্যাচ ধরে এগিয়ে যেতে চান আর্থার। তবে শিরোপা জেতাই রংপুরের একমাত্র লক্ষ্য বলে জানালেন প্রধান কোচ। এজন্য মাঠে ছেলেদের সেরাটা দেওয়ার তাগিদ দিলেন তিনি।
আর্থার বলেন, ‘চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবা মানেই রংপুরের জন্য ছোট। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেকোনো কিছুই হতে পারে। আমি ড্রেসিংরুমেও বলি, কাগজে–কলমে আমরা হয়ত টুর্নামেন্টের সেরা দল। এতে কিছু যায় আসে না। খেলতে হয় মাঠে। তাই পারফরম্যান্সই আমাদের কাছে সব। এখন আমরা টুর্নামেন্টের শেষ ভাগ নিয়ে ভাবছি না। আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ চিন্তা করছি। প্রথমে কোয়ালিফায়ার। এরপর পরের ধাপ নিয়ে ভাবনা।’