ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ, কী বলছে ইংল্যান্ড

অ্যাশেজ হেরে এমনিতেই বেশ তোপের মুখে ইংল্যান্ড। তার ওপর নতুন বিতর্কের মুখে পড়েছেন বেন স্টোকসরা। তাদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি।
পার্থে দুই দিনের পর ব্রিসবেনে চার দিনেই হেরে যায় ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে ১০ দিন সময় পায় সফরকারীরা। সেই সুযোগে কুইন্সল্যান্ডের নুসা সমুদ্র সৈকতে ৪ রাত কাটান ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। সেখানেই তাদের মদ্যপান করতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে জনপ্রিয় ইংলিশ সংবাদমাধ্যম বিসিবি। একই খবর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বেশকিছু সংবাদমাধ্যম।
বিষয়টি নিয়ে হেলাফেলা না করে সঠিক তথ্যের জন্য তদন্ত শুরু করবে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বিসিবি স্পোর্টে রব কি বলেন, ‘মদ্যপান বা এই ধরনের বিষয় থাকলে অনেক সময় খবরের শিরোনাম বিব্রবতকর হতে পারে। খেলোয়াড়দের মদপান করার খবর ছড়িয়েছে। এমন কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিংবা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, তার বিপরীতে আসল সত্যটা কী সেটা আমরা খতিয়ে দেখব।’
এই ঘটনায় আসল তথ্য সামনে আনতে চান রব কি, ‘এমন ছবি যখন দেখা যায় যে, পাঁচ-ছয়জন বসে খাবার খাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুয়েকজন মদপান করছে, এখানে আসলে কী ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা দরকার।’
অভিযোগের সত্যতা পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে ইসিবি। রব কি আরও বলেন, ‘এটা যদি সত্যিই কোনো ব্যাচেলর পার্টির মতো কিছু হয়ে থাকে এবং ছেলেরা পুরোটা সময় অতিরিক্ত মদ্যপান করে থাকে, তাহলে এমন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। আমি মদ্যপানের সংস্কৃতি সমর্থন করি না। আমি এটা পছন্দ করি না।’