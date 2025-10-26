হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপর্যয় সামলে মিচেল–ব্রেসওয়েলের ব্যাটে জিতল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে হারল ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো (জিতেছে নিউজিল্যান্ড)

ব্রাইডন কার্সের করা ১২ তম ওভারের দ্বিতীয় বলে টম লাথাম এলবিডব্লু হয়ে ফিরলে ৬৬ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। ম্যাচে ইংল্যান্ডের প্রাপ্তি বলতে ওই ওতটুকুই। এরপর সফরকারী বোলারদের হতাশা উপহার দেন ড্যারেল মিচেল ও মাইকেল ব্রেসওয়েল। এই দুজনের ব্যাটিং দৃঢ়তায় সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে কিউইরা।

মাউন্ট মঙ্গাননুইয়ের বে ওভালে এদিন বোলারাই নিউজিল্যান্ডের জয়ের ভীত গেড় দেন। জাকারি ফোকস, জ্যাকব ডাফিদের বোলিং তোপে পড়ে ৩৫.২ ওভারে ২২৩ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৮০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় মিচেল সান্টনারের দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ২৯ অক্টোবর মাঠে নামবে দুই দল।

সহজ লক্ষ্যের পেছনে ছুঁটতে গিয়ে শুরুতেই ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। ১২ রানে উইল ইয়ং ও কেইন উইলিয়ামসনকে হারায় স্বাগতিকরা। সাড়ে সাত মাস পর খেলতে নেমে রানের খাতা খুলতে পারেননি সাবেক অধিনায়ক। দলীয় ২৪ রানে ফেরেন রাচিন রবীন্দ্র। চতুর্থ উইকেটে লাথামকে নিয়ে ৪২ রানের জুটি গড়ে বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন মিচেল।

তবে ব্রেসওয়েল ও সান্টনারকে নিয়ে দুটি জুটি গড়ে শঙ্কা উড়িয়ে দলকে জয় এন দেন মিচেল। ৯২ রান যোগ করে ফেরেন ব্রেসওয়েল। ৫১ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে সান্টনারের (২৭) সঙ্গে ৪৯ রানের জুটি গড়েন মিচেল। শেষ পর্যন্ত ৭৮ রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটার। তাঁর ৯১ বলের ইনিংস সাজানো ৭ চার ও ২ ছয়ে। ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন কার্স।

এর আগে ইংল্যান্ডের ইনিংসে একাই ১৩৫ রান এনে দেন হ্যারি ব্রুক। সফরকারীদের অধিনায়কের ১০১ বল ও ১৩৩.৬৬ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজানো ৯ চার ও ১১ ছয়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন জেমি ওভারটন। বাকিদের মধ্যে আর কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। ইংল্যান্ডকে হাতের নাগালে রাখার কাজটা সামনে থেকে করেছেন ফোকস। ৪১ রানে তাঁর শিকার ৪ উইকেট। ৫৫ রানে ৩ ব্যাটারকে ফেরান ডাফি। ম্যাট হেনরি নেন ২ উইকেট।

সম্পর্কিত

ব্রুক দেখালেন কীভাবে একলা চলতে হয়

টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে কোথায় এগিয়ে বাংলাদেশ

সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে জ্যোতিরা

লঙ্কানদের কাছে হারের পর চার দিন ঘুমাতে পারেননি বাংলাদেশের মেয়েরা

দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষ থেকেই সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ে এখন আইসিসিকে দুষছে পাকিস্তান

জাতীয় ক্রিকেট লিগে প্রথম দিন চার সেঞ্চুরি

ছেলেদের আগেই বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতবেন, বিসিবি সভাপতির ভবিষ্যদ্বাণী

সাঙ্গাকারাকে টপকালেন কোহলি, সামনে শুধুই শচীন

অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাইয়ের হাত থেকে বাঁচল ভারত, রোহিতের সেঞ্চুরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা