বৃষ্টিতে বৃষ্টিতেই সিরিজ জিতল ভারত

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাল্লা দিয়ে খেলেছে বৃষ্টিও। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের এই সিরিজে শুবমান গিল-মিচেল মার্শদের বড় ‘প্রতিপক্ষ’ ছিল এই বৃষ্টি। বেরসিক বৃষ্টি উপকার করল ভারতকেই। আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারতই।
২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই আজ ব্রিসবেনের গ্যাবায় পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ৪.৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত ৫২ রান করার পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ১৩৪ মিনিট অপেক্ষা করার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা যায়। তাতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ভারত জিতে যায় ২-১ ব্যবধানে। এর আগে ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতেই। সেবার টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর আর খেলাই হয়নি।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় সিরিজ সমতায় শেষ করার সুযোগ তৈরি হয় দুই দলের সামনেই। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়া জেতে ৪ উইকেটে। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতে সমতায় ফেরে ভারত। পরশু গোল্ড কোস্টে ৪৮ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে যায় সূর্যকুমারের ভারত। আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সংস্করণে ভারত টানা চারটি সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সবশেষ ২০১৯ সালে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের মাঠে অনুষ্ঠিত সিরিজের দুটি ম্যাচের দুটিই জিতেছিল অজিরা।
গ্যাবায় আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে শুবমান গিল ১৬ বলে ৬ চারে ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। অভিষেক শর্মা করেছেন ১৩ বলে ২৩ রান। ৫২৮ বলে ১০০০ রান করে বলের হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রানের রেকর্ড গড়লেন অভিষেক। ভারতের জার্সিতে ২৯ টি-টোয়েন্টিতে ১৮৯.৫১ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১০১২ রান। ২ সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেছেন ৬ ফিফটি। দুইয়ে থাকা টিম ডেভিডের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রান করতে খেলেছেন ৫৬৯ বল। ৫৭৩ বলে ১০০০ রান করে এই তালিকায় তিনে সূর্যকুমার যাদব। আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১৬৩ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন অভিষেক।