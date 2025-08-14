হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

মাঠে নামার আগে বাংলাদেশ ‘এ’ ও পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়কের ফটোসেশন। ছবি: নর্দার্ন টেরিটরি ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। টি-স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস

সরাসরি

বিকাল সাড়ে ৩টা

টি স্পোর্টস

সিপিএল

সেন্ট কিটস-অ্যান্টিগা

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

ইউটিউব

দ্য হান্ড্রেড

লন্ডন-ট্রেন্ট

রাত সাড়ে ১১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন সরাসরি

রাত ৯টা

সরাসরি

সনি টেন ২

