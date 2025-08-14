বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। টি-স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
সরাসরি
বিকাল সাড়ে ৩টা
টি স্পোর্টস
সিপিএল
সেন্ট কিটস-অ্যান্টিগা
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
ইউটিউব
দ্য হান্ড্রেড
লন্ডন-ট্রেন্ট
রাত সাড়ে ১১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন সরাসরি
রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ২