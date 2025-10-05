হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিসিবি নির্বাচনে ভোটাধিকার ফিরে পেল সেই ১৫ ক্লাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিসিবি কাউন্সিলর মনোনয়ন সংক্রান্ত দুটি মামলার শেষে হাইকোর্টে কথা বলছেন আইনজীবীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ বাদে কাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। গত এক সপ্তাহে ২০ জন পরিচালক প্রার্থীর একে একে মনোনয়ন প্রত্যাহার ও সরে দাঁড়ানোয় নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ এলে নির্বাচন আটকে যেতে পারে, এমন শঙ্কাও ছিল। আজ চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের আদেশে কেটে যায় সেই শঙ্কা।

হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে বিসিবির কাউন্সিলর মনোনয়ন সংক্রান্ত দুটি মামলার শুনানি হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে বিসিবির আইনজীবী ও ক্লাব সংগঠকদের আইনজীবীদের মধ্যে যুক্তিতর্ক চলে। এরপর আদালত নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু রাখার পক্ষে রায় দেন। বিশেষ করে ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে করা রিটে আদালত তাদের ভোটাধিকার বহাল রাখার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে মামলাটি হাইকোর্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে, যেখানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে।

শুনানি শেষে রিট আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, ‘বিসিবির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গত ১ সেপ্টেম্বর একটি চিঠি দিয়ে নতুন কাউন্সিলর মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে আমরা ২২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে রিট করি। তখন আদালত আমাদের পক্ষে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। তবে ওই সময় সরকারি পক্ষ থেকে আপিল বিভাগে যেতে না পারায় তা বহাল থাকে। পরে জানা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে চেম্বার জজ আদালতে গিয়ে সেই আদেশ স্থগিত করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এরই মধ্যে সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ আলাদা রিট পিটিশন করেন, যেখানে তিনি ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ বাতিল চেয়েছিলেন। যদিও শুরুতে নির্বাচন কমিশন তাদের বাদ দিয়েছিল, কিন্তু পরে বোর্ডের অনুমোদনে আবার যুক্ত করা হয়। দুদকের একটি অভিযানের প্রেক্ষিতে এই বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।’

২৩ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ১৫ ক্লাবকেই যুক্ত করে। এরপর ফারুক আহমেদ হাইকোর্টে রিট করলে ৩০ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট অবকাশকালীন বেঞ্চ তাদের অন্তর্ভুক্তি স্থগিত করে। আজ সেই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি হয়। দুই মামলাই একসঙ্গে শুনানি শেষে চেম্বার বিচারপতি আদেশ দিয়েছেন—১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ বহাল থাকবে। ২২ সেপ্টেম্বর চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন। এই স্থগিতাদেশ চলমান থাকবে উল্লেখ করে হাইকোর্টে এ-সংক্রান্ত রুল শুনানির জন্য পাঠানোর কথা বলেছেন চেম্বার আদালত।

