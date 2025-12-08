বিপিএল ধারাভাষ্যে প্রথমবারের মতো ওয়াকার-গফ, আছেন রমিজও

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) মানহীন ব্রডকাস্ট এবং ধারাভাষ্য নিয়ে সমালোচনা নতুন নয়। আগের ১১ আসরের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই উঠে এসেছে এসব অভিযোগ। তবে বিপিএলের পরবর্তী আসরের আগে স্বস্তির খবর থাকছে ভক্তদের জন্য।
বিপিএলের ১২ তম আসরের দামামা বেজে গেছে এরই মধ্যে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে শুরু হবে দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট টুর্নামেন্টটি। তার আগে ধারাভাষ্য প্যানেল নিয়ে সুখবর দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রথমবারের মতো বিপিএলে ধারাভাষ্য দিতে আসছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার ওয়াকার ইউনুস এবং ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার মাইকেল গফ। তাঁদের সঙ্গে থাকছেন রমিজ রাজার মতো পরিচিত মুখ।
আসন্ন বিপিএল সম্প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছে ট্রান্স প্রোডাকশন টেকনোলজিস (টিপিটি)। টুর্নামেন্টের ধারাভাষ্য প্যানেলে কারা থাকবেন সেটাও ঠিক করেছে প্রতিষ্ঠানটি। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), আইএল টি-টোয়েন্টিসহ বেশকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট নিয়মিত সম্প্রচার করায় বেশকিছু নামিদামি ধারাভাষ্যকারের সঙ্গে চুক্তি আছে টিপিটির। তাতেই বিপিএলের ধারাভাষ্য কক্ষে এবার দেখা যাবে বেশকিছু বড় মুখ।
ধারাভাষ্যকার হিসেবে না আসলেও বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ওয়াকারের। এর আগে একবার টুর্নামেন্টটিতে সিলেটের কোচের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। নতুন ভূমিকায় বিপিএলে ফিরতে মুখিয়ে আছেন। বিসিবির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ওয়াকার বলেন, ‘হ্যালো এভরিওয়ান। আমি ওয়াকার ইউনুস বলছি। আমি থাকছি এবারের বিপিএলে। মাঠে আসুন। আমার সঙ্গে বিপিএল উপভোগ করুন। সাথে বিশ্লেষণ। আরও অনেক কিছুই। বিপিএলে সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর একটি।’
আরেকটি ভিডিও বার্তায় বাংলায় রমিজ বলেন, ‘আমি রমিজ রাজা বলছি।’ বাকিটুকু ইংরেজিতে বলেছেন সাবেক এই ক্রিকেটার, ‘আমার সঙ্গে বিপিএলের এবারের আসর উপভোগ করুন। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য সেরা ক্রিকেটারদের লড়াই হবে। বিপিএলে যোগ দিতে আমার তর সইছে না।’