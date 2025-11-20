মিরপুরে বাংলাদেশের সামনে দিশেহারা আয়ারল্যান্ড

শততম টেস্টে মুশফিকুর রহিমের সেঞ্চুরির পর লিটন দাসের সেঞ্চুরি—দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে রান উঠতে সাবলীলভাবে। মেহেদী হাসান মিরাজও এগোচ্ছিলেন সাবলীলভাবেই। ৫০০ রান ছাড়িয়ে স্কোরবোর্ডে তখন স্বাগতিকেরা কত দূর যেতে পারে, সেটাই ছিল দেখার। তবে ৫০০ না করতে পারলেও স্কোরবোর্ডে যা রান তুলেছে বাংলাদেশ, তাতেই অবস্থা খারাপ আয়ারল্যান্ডের।
মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিংয়ের পর বোলিংটাও দুর্দান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের। স্বাগতিকদের আগুনে পারফরম্যান্সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে আইরিশরা। প্রথম ইনিংসে ৩৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড। এখনো ৩৭৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে সফরকারীরা।
প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯২ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। দিনের খেলা শুরুর দ্বিতীয় ওভারেই মিরপুরে তৈরি হয় ইতিহাস। ইনিংসের ৯২তম ওভারের তৃতীয় বলে জর্ডান নিলকে স্কয়ার লেগে ঠেলে সিঙ্গেল নেওয়ার মুশফিক হেলমেটটা খুললেন। মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারিতে তখন মুহুর্মুহু করতালির আওয়াজ। শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার পিচে সিজদা দিলেন। ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন তিনি।
সেঞ্চুরির পর মাত্র ৬ রান যোগ করতে পেরেছেন মুশফিক। ৯৯তম ওভারের প্রথম বলে হামফ্রিজের বলে মুশফিক প্রথম স্লিপে অ্যান্ড্রু বলবার্নির হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। ২১৪ বলে ৫ চারে ১০৬ রান করা মুশফিকের এটা টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৩তম সেঞ্চুরি। মুশফিকের আউটে ভেঙে যায় পঞ্চম উইকেটে লিটন-মুশফিকের ২১০ বলে ১০৮ রানের জুটি।
মুশফিক প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেললেও লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেলেছেন। ১৫৮ বলে লিটন তুলে নিয়েছেন পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি। ১১৬তম ওভারের শেষ বলে গ্যাভিন হোয়েকে চার মেরে তিন অঙ্কে পৌঁছে যান লিটন। পঞ্চম সেঞ্চুরির পর লিটন হেলমেট খুলে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। ষষ্ঠ উইকেটে লিটন-মিরাজ ১৮৯ বলে ১২৩ রানের জুটি গড়েছেন।
১৩০তম ওভারের চতুর্থ বলে মিরাজকে (৪৭) ফিরিয়ে জুটি ভেঙেছেন গ্যাভিন হোয়ে। সেই ওভারের দ্বিতীয় বলে একবার জীবন পান মিরাজ। এক্সট্রা কাভারে হ্যারি টেক্টর সহজ এক ক্যাচ মিস করেছেন। কিন্তু ৪৬ রানে বেঁচে যাওয়া মিরাজ এক রান যোগ করতেই হারিয়েছেন উইকেট। সেই ওভারের চতুর্থ বলে হোয়েকে তুলে মারতে গিয়ে পয়েন্টে ক্যাড কারমাইকেলের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন মিরাজ। টেস্টে এটা হোয়ের প্রথম উইকেট। এই ম্যাচ দিয়েই টেস্টে অভিষেক হয়েছে আইরিশ এই লেগস্পিনার।
মিরাজের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১২৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৪৩৩ রান। ৪৩ রান যোগ করতে এরপর বাকি ৪ উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। গুটিয়ে যাওয়ার আগে ইবাদত হোসেন চৌধুরী যা একটু বিনোদন দিয়েছেন। ১৩৬তম ওভারে আয়ারল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিজকে তিন চার ও এক ছক্কায় করেছেন ১৮ রান। ১৪২তম ওভারের প্রথম বলে সৈয়দ খালেদ আহমেদকে (৮) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে বাংলাদেশের ইনিংসের ইতি টেনেছেন। খালেদ রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি।
১৪১.১ ওভারে ৪৭৬ রানে গুটিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান আসে লিটনের ব্যাট থেকে। ১৯২ বলে ৮ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ১২৮ রান। যেখানে ১৩১তম ওভারের প্রথম বলে হামফ্রিজকে সুইপ করতে যান লিটন। এজ হওয়া বল স্লিপে উড়ন্ত বাজপাখির মতো ধরেছেন পল স্টার্লিং। আয়ারল্যান্ডের অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ১০৯ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এটা তাঁর সেরা বোলিং। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দুইবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। হোয়ে ও হামফ্রিজ নিয়েছেন দুটি করে উইকেট।
ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের শুরুটা হয়েছে প্রথাগত টেস্ট মেজাজ থেকে একটু আলাদা। ৬৩ বলে ৪১ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি ও পল স্টার্লিং। ১১তম ওভারের তৃতীয় বলে স্টার্লিংকে (২৭) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আয়ারল্যান্ডের স্কোর এক পর্যায়ে হয়ে যায় ৩৩.১ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৪ রান।
আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বারবার বদলানোর দৃশ্য দেখা গেছে দিনের পুরোটা জুড়ে। যেখানে আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৩তম ওভারের প্রথম বলে লরকান টাকারের বিপক্ষে হাসান মুরাদ এলবিডব্লুর আবেদন করলে আম্পায়ার আঙুল তুলে দেন। কিন্তু রিভিউতে স্পাইক ধরা পড়ায় বেঁচে যান টাকার। এরপর ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে হ্যারি টেক্টরকে (১৪) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল ইসলাম। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ৩৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রান করেছে আয়ারল্যান্ড। ৯ রানে বেঁচে যাওয়া টাকার ১১ রানে আগামীকাল ব্যাটিংয়ে নামেন। তাঁর সঙ্গী স্টিফেন ডোহেনি ২ রানে ব্যাটিং করছেন।