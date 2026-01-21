বাংলাদেশের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিল পাকিস্তান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে বাংলাদেশকে নিয়ে অচলাবস্থায় এখনো কাটেনি। এরই মধ্যে এবার লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।
সম্প্রতি জিও সুপার জানিয়েছিল, বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবিতে আইসিসি কোনো সমাধান করতে না পারলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখবে পাকিস্তান সরকার। এই ইস্যুতে ইসলামাবাদের আনুষ্ঠানিক সম্মতির অপেক্ষা ছিল। এবার আইসিসিকে চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তান।
নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে দল পাঠাতে চায় না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় নিজেদের ম্যাচগুলো খেলতে চেয়ে আইসিসিকে দুই দফা চিঠিও দিয়েছে বিসিবি। ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড় সংস্থাটি। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইসিসিকে দেওয়া চিঠিতে বিসিবির অবস্থানের সমর্থন জানিয়েছে পিসিবি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সেই চিঠি আইসিসির সদস্য দেশগুলোকেও পাঠিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে খুব বেশি সময় বাকি না থাকলেও নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বাংলাদেশ ও আইসিসি। দফায় দফায় আলোচনায় করেও বিসিবিকে ভারতে খেলার ব্যাপারে রাজি করাতে পারেনি আইসিসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও কোনোভাবেই ভেন্যু পরিবর্তন করার পক্ষে নয়। দুই পক্ষের দৃঢ় অবস্থানে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগ মুহূর্তে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশ ইস্যুতে চলমান অচলাবস্থা কাটাতে আজ বোর্ড সভার আয়োজন করেছে আইসিসি। বিসিবির সমর্থনে পিসিবির ওই চিঠির পর এই সভা ডাকা হয়েছে কি না সে বিষয়ে কিছু জানায়নি ক্রিকইনফো।