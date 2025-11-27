হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের এই বিমান সার্ভিসের মতো ‘জঘন্য’ অভিজ্ঞতা আগে হয়নি সিরাজের

ক্রীড়া ডেস্ক    

এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিসকে ধুয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ভারতীয় ক্রিকেট দল। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানে হারের পর মোহাম্মদ সিরাজের মেজাজ আরও খারাপ হলো এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিস নিয়ে। ফ্লাইট বিলম্বিত হওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়াকে ধুয়ে দিয়েছেন সিরাজ।

গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদে নিজের বাড়িতে ফিরতে চাচ্ছিলেন সিরাজ। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে গুয়াহাটির লোকপ্রিয়া গোপিনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও বিমান যখন ছাড়ার নাম নিচ্ছে না, তখন সিরাজ সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৩১ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আইএক্স ২৮৮৪ গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল ৭টা ২৫ মিনিটে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এয়ারলাইনের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। বারবার বলার পরও কোনো যথেষ্ট কারণ ছাড়াই ফ্লাইট দেরি করছে। সত্যিই এটা হতাশাজনক।’

Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and…

— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025
ফ্লাইট বিলম্বের ব্যাপারে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে এদের সেবা না নিতে যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন সিরাজ। গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ যেতে বিলম্ব হওয়ায় এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘প্রত্যেক যাত্রীর এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন (ফ্লাইট দেরি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা)। ফ্লাইট এরই মধ্যে ৪ ঘণ্টা দেরি হয়েছে এবং কোনো আপডেট নেই। বিমান যাত্রায় সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদি কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না নেয়, আমি আর কাউকে এই বিমানে উঠতে বলব না।’

গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সায়মন হারমার। তাঁর গড় ৮.৯৪। সিরাজ এই সিরিজে ৬ উইকেট নিয়ে ২৯ গড়ে। প্রত্যেক উইকেট নিয়ে ৪৯ বল করতে হয়েছে তাঁকে।

