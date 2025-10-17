হোম > খেলা > ক্রিকেট

দলে ফিরতে না পারায় কথার লড়াইয়ে জড়ালেন শামি

ক্রীড়া ডেস্ক    

সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে খেলেছেন শামি। এরপর আইপিএলে ইনজুরিতে পড়েন এই পেসার। ছবি: এক্স

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে মোহাম্মদ শামির না থাকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আকার–ইঙ্গিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এই তারকা পেসার। শামির মন্তব্যের জবাব দিতে ভুলেননি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।

সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের হয়ে খেলেছেন শামি। আইপিএলের ১৮ তম আসরে চোট পান তিনি। চোট থেকে ফিরে ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দুলীপ ট্রফিতে খেলেছেন শামি। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু সে অপেক্ষা ফুরায়নি।

এক সাক্ষাৎকারে শামি বলেন, ‘দলে কে থাকবে বা থাকবে না সেটা আমার হাতে নেই। ফিটনেসের সমস্যা থাকলে আমি বেঙ্গলের হয়ে খেলতে পারতাম না। এই বিষয়ে আমি কথা বাড়াতে চাই না। চার দিনের ম্যাচ খেলতে পারলে আমি ওয়ানডে ক্রিকেটও খেলতে পারব।’

শামির ফিটনেসের আপডেট না থাকার কথা জানিয়েছিলেন আগারকার। যেটাকে অযৌক্তিক মনে করছেন শামি, ‘আমার কাজ হলো প্রস্তুতি নেওয়া এবং ম্যাচ খেলা। ফিটনেসে আপডেট নেওয়া আমার কাজ না।’

শামির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আগারকার বলেন, ‘আমার সঙ্গে কথা বললে আমি শামিকে উত্তর দিতে পারব। গত কয়েক মাসে ওর সঙ্গে আমি একাধিকবার কথা বলেছি। ফিট থাকলে তাঁকে ইংল্যান্ড সফরের দলেই রাখা হতো। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে আমরা শামিকে রাখতে চেয়েছিলাম। সমস্যা হলো, সে ফিট ছিল না। সামনের সময়গুলোতে ফিট হলে আমরা আবার তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করব।’

