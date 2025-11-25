হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের কোচকে খোঁচা দিল আইসল্যান্ড ক্রিকেট দলও

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি: ফাইল ছবি

ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি—গৌতম গম্ভীরের অবস্থা যেন এখন অনেকটা এমনই। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত দুর্দান্ত খেললেও টেস্টে দলের হতশ্রী অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সমালোচনার শিকার হচ্ছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তো রয়েছেই। দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররাও তাঁকে ধুয়ে দিচ্ছেন।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে সিরিজের প্রথম টেস্টে হাতের নাগালে ম্যাচ থাকার পরও জিততে পারেনি ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ভারত গুটিয়ে যায় ৯৩ রানে। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ভারত এরপর গুয়াহাটিতে চলমান সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেও পড়েছে বিপদে। প্রথম ইনিংসে মার্কো ইয়ানসেনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে (৪৮ রানে ৬ উইকেট) ভারত গুটিয়ে যায় ২০১ রানে। এমন হতশ্রী অবস্থা নিয়ে মজা করতে ছাড়েনি আইসল্যান্ড ক্রিকেটও। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে আইসল্যান্ড ক্রিকেট গতকাল সন্ধ্যায় লিখেছে, ‘আমাদের ভক্ত-সমর্থকদের বলছি। গৌতম গম্ভীরকে আমাদের দলের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে না। সেই শূন্যস্থান এরই মধ্যে পূরণ হয়েছে। ২০২৫ সালে আমরা ৭৫ শতাংশ ম্যাচ জিতেছি।’

To all our fans, no, Gautam Gambhir will not be invited to be our new national team coach. That position is already filled and we won 75% of our matches in 2025.

— Iceland Cricket (@icelandcricket) November 24, 2025
An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩২.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯৫ রান থেকে মুহূর্তেই ৪৩.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রানে পরিণত হয়। আট নম্বরে নামা ওয়াশিংটন সুন্দরের ৪৮ রানের ইনিংসই মূলত ভারতে ২০০ পেরোতে সহায়তা করেছে। অথচ এই ওয়াশিংটনই কলকাতা টেস্টে দুই ইনিংসেই তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রবি শাস্ত্রী। স্টার নেটওয়ার্কে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা রবি শাস্ত্রী বলেন, ‘এটার কোনো মানেই হয় না। বুঝলাম না কোন ধরনের চিন্তাভাবনা এখানে কাজ করছে। তারা এখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। উদাহরণ হিসেবে কলকাতায় চার স্পিনার খেলিয়ে এক স্পিনারকে মাত্র এক ওভার বোলিং করালেন। আপনার তো বিশেষজ্ঞ ব্যাটার নেওয়া উচিত ছিল। ওয়াশিংটন সুন্দরকে গত টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করালেন। তাকে এখানে (গুয়াহাটি টেস্ট) চার নম্বরে ব্যাটিং করাতে পারতেন। সেই সুন্দর ব্যাটিং করছে আট নম্বরে। আট নম্বরেরও আগে তার নামা উচিত।’

প্রথম ইনিংসে ২৮৮ রানের লিড পেয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা ফলোঅন করায়নি ভারতকে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ২৬০ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে প্রোটিয়ারা। ৫৪৯ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্যে মাত্র ব্যাটিং শুরু করেছে ভারত। গত বছরের জুলাইয়ে প্রধান কোচ হওয়ার পর ভারত জিতেছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। কিন্তু ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও ভারত তা খেলতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ ব্যবধানে হার—এই দুই সিরিজে ভরাডুবি হয়েছে গম্ভীরের সময়ই। গুয়াহাটি টেস্টের আগে ভারত গম্ভীরের অধীনে ১৮ টেস্ট খেলে জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ৯ ম্যাচ। দুই ম্যাচ ড্র হয়েছে।

