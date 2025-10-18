হতাশ করল নতুন উদ্বোধনী জুটি

মিরপুরের ঘন কালো পিচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ওয়ানডে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। পিচের সেই ঘনকালো রঙই যেন আরও একবার স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে ফুটে উঠেছে। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ২ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছে বাংলাদেশ।
এদিন বাংলাদেশের হয়ে ইনিংস শুরু করেন সৌম্য সরকার ও সাইফ হাসান। প্রথমবারের মতো ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামেন তাঁরা। যদিও বেশিক্ষণ টেকেনি নতুন উদ্বোধনী জুটি। দ্বিতীয় ওভারে সাইফের বিদায়ে এই জুটি ভাঙে।
জেডন সিলসের করা ইনিংসের প্রথম বলে কাভার ড্রাইভে ৩ রান নিয়ে শুরু করেন সাইফ। শুরুটা ভালো হলেও এদিন আর ভরসা দিতে পারেননি এই ডানহাতি ব্যাটার। এরপর স্ট্রাইকে এসে চারটি বল ডট খেলেন সৌম্য। প্রথম ওভারের শেষ বলে চার মারেন দলে ফেরা এই ক্রিকেটার।
রোমারিও শেফার্ডের করা পরের ওভারে চারটি বল ডট খেলেন সাইফ। পঞ্চম বল একটু নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকে তাঁর প্যাডে লাগে। জোরালো আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তোলেন আম্পায়ার। সৌম্যর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেও রিভিউ নেননি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাটিংয়ের বাংলাদেশের ভরসা হয়ে উঠা সাইফ। সোজা প্যাভিলিয়নে হাঁটা দেন এই ব্যাটার। তার আগে ৬ বলে করেন ৩ রান।
সাইফের বিদায়ের পরপরই বিদায় নেন সৌম্য। সিলসের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে রস্টন চেজের হাতে ধরা পড়েন এই বাঁ হাতি ওপেনার। মাত্র ৪ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে।