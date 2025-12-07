হোম > খেলা > ক্রিকেট

জাকিরের সেঞ্চুরিতে শিরোপার সুবাস পাচ্ছে সিলেট

১৩০ রানে অপরাজিত আছেন জাকির। ছবি: বিসিবি

ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ৩১২ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান করেছে তারা। ৫ উইকেট হাতে রেখে পিছিয়ে আছে ৯৮ রানে। সিলেটকে আশা দেখাচ্ছেন জাকির হাসান। সেঞ্চুরি করে ১৩০ রানে অপরাজিত আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অধিনায়কের সঙ্গে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাটিংয়ে নামবেন তোফায়েল আহমেদ।

শিরোপা জিততে চাইলে শেষ রাউন্ডে জেতার বিকল্প নেই ময়মনসিংহের। কিন্তু দ্বিতীয় দিন শেষেই হারের শঙ্কায় পড়েছে নবাগত দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২১৯ রানের জবাবে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ময়মনসিংহ। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন খালিদ হাসান। ১৮ রানে ৫ উইকেট নেন সানজামুল ইসলাম। ৮২ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষে ২১০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে রাজশাহী। ২৯২ রানের লিড পেয়েছে তারা।

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ফলোঅনের শঙ্কায় আছে চট্টগ্রাম। ৩ সেঞ্চুরিতে ৫৪১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ঢাকা। আনিসুল ইসলাম (১৮৬ রান) ও মার্শাল আইয়ুবের (১৬৫ রান) পর তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন আশিকুর রহমান শিবলি। জবাবে ৯৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে চট্টগ্রাম। ৪৩ রান করেছেন ইরফান শুক্কুর। ফলোঅন এড়াতে আরও ২৯৮ রান করতে হবে চট্টগ্রামকে।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১৭৫ রানের লিড নিয়েছে খুলনা। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ৩০৮ রানের জবাবে ১৭৪ রানে অলআউট হয় রংপুর। ৪৪ রান করেন আলাউদ্দিন বাবু। ৭৮ রানে ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে খুলনা। ৪১ রান করতেই ৫ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা।

