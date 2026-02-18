হোম > খেলা > ক্রিকেট

শুধু মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করুন, নতুন সরকারকে জ্যোতির বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    

দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা নিয়ে সরব জ্যোতি। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর বিএনপির দিকে তাকিয়ে সবাই। নিজেদের অবস্থান থেকে দলটির প্রতি প্রত্যাশার কথা জানাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ। এই তালিকায় আছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বিএনপির প্রতি মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের দাবি জানিয়েছেন এই ক্রিকেটার।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গতকাল শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বুঝে নিয়েছে বিএনপি। জ্যোতির চাওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হোক দলটির হাত ধরে। সেই সঙ্গে হানাহানি ভুলে নতুন একটি বাংলাদেশ দেখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

ফেসবুক পেজ দেওয়া ওই বার্তায় জ্যোতি লিখেছেন, ‘এত জায়গা-পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি/মারামারি কেন? জনগণের সেবার জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য তো কিন্তু আদতে আমরা আছি কেমন? আমরা দেশের মানুষ অনেক বোকা, শুধু আমাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো নিশ্চিত করে দেন। তাহলে আমরা কোনো প্রশ্নই তুলব না– যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, সড়ক ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য হাতের লাগালে রাখা; সহজ হিসাব! একটা ১৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ৫ হাজারেও বেশি রোগী। অথচ সেখানে আছে কিছু সংখ্যক নার্স, হাতে গোনা ডাক্তার–তাহলে কেমনে পাবে চিকিৎসা? মাথা ব্যথা আছে; নাই।’

জ্যোতি আরও লিখেছেন, ‘যে রাস্তা দিয়ে আমরা চলচল করি (দূর পাল্লার কিছু রাস্তা ছাড়া) মনে হয় সুস্থ সবল মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে; বয়স্ক, অসুস্থ, গর্ভবতী মা ওদের যে কী অবস্থা হয় আল্লাহ জানেন, এটা নিয়ে কথা বলেন না। আমরা দেশের মানুষ সত্যিই অনেক বোকা, আমরা সহজে খুশি হয়ে যায়, আমাদের জন্য অনেক অনেক কিছু করতে হবে না। দৈনন্দিন জিনিসগুলো ঠিক করে দেন। বাকি যা করতে মন চায় করেন না, কে প্রশ্ন করতে যায়।’

