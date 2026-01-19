রংপুরের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের বার্তা সিলেটের

সিলেট টাইটানস এবং রংপুর রাইডার্সের ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বিপিএলের প্লে অফ। এলিমিনেটরে আগামীকাল দুপুর দেড়টায় মাঠে নামবে দুদল। শেষ চারের ম্যাচে লিটন দাসের দলের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার বার্তা দিলেন সিলেটের ইংলিশ ব্যাটার ইথান ব্রুকস।
এলিমিনেটরের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে ব্রুকস বলেন, ‘আমাদের দল বেশ ইতিবাচক রয়েছে। সবাই ভালো ক্রিকেট খেলছে। এবার নকআউটের পালা। রংপুর বেশ শক্তিশালী একটা দল। তাদের হারাতে চাইলে আমাদের সেরাটা দিতে হবে, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। তবে উইকেট দ্রুত পড়ে গেলে স্মার্ট ক্রিকেট খেলাও জরুরি। সবাই খুব রোমাঞ্চিত এই ম্যাচ নিয়ে। আমাদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে। আর মাত্র তিনটি ম্যাচ। একটি ম্যাচ ভাবলে অবশ্য হচ্ছে না। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।’
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং দর্শকদের প্রশংসা করেছেন ব্রুকস। তিনি বলেন, ‘দারুণ অভিজ্ঞতা (বাংলাদেশে খেলতে এসে)। অনেক মানুষ এখানে। সংবাদমাধ্যম আমাকে কভার করছে, একজন খেলোয়াড় হিসেবে এটা ভালো লাগে। যেভাবে সামনে আসা যায় এটা দারুণ। আপনাদের ইতিবাচকতা অসাধারণ। এতে খেলোয়াড়দের পরিচিতিও বাড়ে।’
ব্রুকস আরও বলেন, ‘এখানে (বাংলাদেশে) খুব উপভোগ করছি। অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড় আছে। নতুন অনেক কিছু শিখছি। নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। সবাই খুব বন্ধুত্বসূলভ ও আতিথেয়তাপূর্ণ। সমর্থকেরা আমার দেখা অন্যতম সেরা। আমার সময়টা এখন পর্যন্ত দারুণ কেটেছে।’