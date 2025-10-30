ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বৃষ্টির বাগড়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। পার্থে ১৯ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বাধা দিয়েছিল। ক্যানবেরার ম্যানুকা ওভালে গতকাল প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিয়ম করেই এসেছে বৃষ্টি। কিন্তু বৈরী আবহাওয়া ছাপিয়ে এমন এক ঘটনা ঘটল, সেটা অবাক করার মতোই।
বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৫৭ মিনিটে শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৫ ওভারে ১ উইকেটে করে ৪৩ রান। এরপর বৃষ্টির বাগড়ায় ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। পুনরায় খেলা শুরুর পর ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা হয়েছে ১৮ ওভার। তার মানে ৪০ ওভারের পরিবর্তে ৩৬ ওভার করা হয়েছে। ৪০ মিনিট বন্ধ থাকাটা অত বেশি দেরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মনে না করা হলেও ওভার কমানোর কারণ কী? এর ব্যাখ্যায় অ্যারন ফিঞ্চ বলেন,
‘বৃষ্টিতে অল্প সময় খেলা বন্ধ থাকার পরও ওভার কমানোর কারণ হচ্ছে ফ্লাডলাইট কারফিউ। আবাসিক এলাকার মানুষের কথা বিবেচনা করে স্টেডিয়ামের আলো স্থানীয় সময় রাত ১১টার মধ্যে বন্ধ করতে হয়। এ কারণেই ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে গেছে।’
প্রথম দফায় বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পর যখন পুনরায় খেলা শুরু হলো, তখন ক্যানবেরার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিট। পুরো ৪০ ওভার খেলা হলে ১১টা পেরিয়ে যেত। ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির পেটেই চলে গেছে। ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর ফের বাগড়া দেয় বৃষ্টি। পরে আর খেলা চালানো সম্ভব হয়নি।
বৃষ্টির পেটে চলে যাওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫৮ বলের খেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ রান এসেছে শুবমান গিলের ব্যাট থেকে। ২০ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর মতো অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। সূর্যকুমার ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৩৯ রান। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস। ১.৪ ওভার বোলিং করে এলিস খরচ করেন ২৫ রান।
ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামে দুঃসংবাদ নিয়েই। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছিল, তারকা অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। মেলবোর্নে আগামীকাল হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।