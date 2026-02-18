বাংলাদেশের হ্যাটট্রিক জয়, সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কারা

দাপট দেখিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে হ্যাটট্রিক জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আজ মালয়েশিয়ার মেয়েদের ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ফাহিমা খাতুনের দল। এই জয়ে গ্রুপসেরা হয়ে সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ।
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে তারা। ফাইনালে ওঠার মিশনে পাকিস্তান ‘এ’ দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশের মেয়েরা। ম্যাচটি শুরু হবে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় দুপুর একটায়।
ব্যাংককের তারথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৫১ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। ২ রানের জন্য ফিফটি বঞ্চিত হয়েছেন লতা মণ্ডল। ৪৪ বলে ৪ বাউন্ডারিতে ৪৮ রান এনে দেন তিনি। সারমিন সুলতানার ব্যাট থেকে আসে ৩০ রান। এ ছাড়া ফাহিমা ২৯ ও সাদিয়া আক্তার করেন ১৯ রান। মালয়েশিয়ার বোলারদের মধ্যে ৩০ রানে ২ উইকেট নেন নুর দানিয়া।
সংগ্রহটা খুব বেশি বড় না হলেও বাংলাদেশের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে শুরুতেই বড় ধরনের বিপর্যয়ে পড়ে মালয়েশিয়া। দলীয় ২২ রানেই ৬ ব্যাটারকে হারায় তারা। সে ধাক্কার পর শেষ পর্যন্ত অলআউট না হলেও ৯ উইকেট হারিয়ে ৬১ রানের বেশি করতে পারেনি মালয়েশিয়া। কেবল নুর আরিয়ানা দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পেরেছেন। বাকিদের ইনিংস থেমেছে টেলিফোন ডিজিটে। ৯৬ স্ট্রাইকরেটে ২২ রানে অপরাজিত থাকেন আরিয়ানা। বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ফাতেমা জাহান। ৩ উইকেট নেন এই বাঁ হাতি স্পিনার; ৪ ওভারে দেন মাত্র ১০ রান। ১৩ রানে ২ উইকেট নেন শরিফা খাতুন। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন লতা।