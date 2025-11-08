স্বাধীন তদন্ত চাইছেন বিসিবির অনেকেই

নারী ক্রিকেটে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ
যৌন নিপীড়নের ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম। তাঁর সমর্থনে মুখ খুলেছেন সাবেক নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও। দেশের নারী ক্রিকেটে বিরাজমান এ অস্থিরতার মধ্যে দুই দিন আগেই তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু বিসিবির সাবেক নারী কোচের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি কি বিসিবির তদন্তেই সম্ভব?
এরই মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তাঁর এই দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন অনেকেই। এমনকি বিসিবির অনেক কর্মকর্তাও মনে করেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, সেটার তদন্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ একটা কমিটির মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যা যুক্তি, সেটি মিলে যাচ্ছে তামিমের সঙ্গেই। তামিম স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কমিটিতে বিসিবিসংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
বিসিবির যেসব কর্মকর্তা স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে তাঁরাও বলছেন, তদন্তের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে, অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির বিকল্প নেই। বিসিবির বাইরে স্বাধীন তদন্ত কমিটি হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিসিবির দায়মুক্তির ব্যাপারও। নারী বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন, সাবেক এক খেলোয়াড় বললেন, বিসিবির কর্মকর্তা, কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেই যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, এটা বিসিবি সুষ্ঠু তদন্ত করলে মানুষ সহজে বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতেই বিসিবির হাতে তদন্তের ভার না রেখে এনএসসিকে দিয়ে দিতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিবির আরেক কর্মকর্তা বললেন, এখানে অনেকেরই দায়মুক্তির ব্যাপার আছে। তদন্ত কমিটিতে বিসিবির এক-দুজন থাকতে পারে, সঙ্গে বাইরে থেকে এমন কয়েকজনকে যুক্ত করতে পারে, যাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে সবার মধ্যে।
যাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ—নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু এখন আর বিসিবিতে নেই। তিনি বর্তমানে কাজ করছেন চীন নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে। তিনি কাল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘যেকোনো তদন্ত কমিটিকে ফেস করতে তৈরি। আমি দেশে আসব। কেন দেশে আসব না? আমাকে দেশে আসতেই হবে।’ মঞ্জুর সাবেক সহকর্মীদের এখনো কেউ বোর্ডে আছেন, জাতীয় দলে কাজ করছেন। কেউ ক্রিকেটের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছেন। তাঁদের স্বস্তির কর্মপরিবেশের জন্যও স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রয়োজনীয়তা বিসিবির অনেকে অনুভব করছেন।
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় যোগ দিয়ে গতকাল দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বুলবুল আজ ও কাল ব্যস্ত থাকবেন প্রথমবারের মতো দুদিনব্যাপী আয়োজিত দেশের ক্রিকেট কনফারেন্স নিয়ে। এই কনফারেন্সের পরই বিসিবি ঘোষণা দিতে পারে তদন্ত কমিটির সদস্যদের নাম। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চায় সরকারও। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এমন কাজ করে কেউ পার পেতে পারে না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে খেলাধুলায় নারীদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারও। আর সেটা নিশ্চিত করতে পারে শুধু গ্রহণযোগ্য তদন্ত কমিটির তদন্তই।