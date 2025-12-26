শুরুর আগে বিপিএলের কমিটিতে পরিবর্তন আনল বিসিবি

১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শুরুর আগমুহূর্তে দেখা গেল পরিবর্তন। টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল কমিটিতে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সাবেক প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু এবার বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে এসেছেন।
বিসিবি গত রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এবারের বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে পরিবর্তন আনার কথা জানিয়েছে। হাবিবুল বাশার সুমনের পরিবর্তে এসেছেন নান্নু। সুমন টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন বলেই নান্নুকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ২০২৬ বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক এ এস এম রকিবুল হাসান। ইফতেখার রহমান মিঠু পদাধিকার বলে সদস্য। তিনি বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব। পাশাপাশি আছেন নান্নু ও অভি আবদুল্লাহ আল নোমান।
সুমন এখন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। গতকাল টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ছেড়ে দেয় ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিস। পরে চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করা হয়েছে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির।
১২তম বিপিএল আজ শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।