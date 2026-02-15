কিষান ঝড়ে ভারতের রেকর্ড সংগ্রহ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আলোচনায় ছিল পাকিস্তানের স্পিনাররা। উসমান তারিক, মোহাম্মদ নাওয়াজ, সাইম আইয়ুবদের নিয়ে ভারতীয়দের সতর্ক করেছিল দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা। মাঠের খেলায় হলো-ও ঠিক তাই। ভারতের ইনিংসে ছড়ি ঘুরিয়েছে পাকিস্তানের স্পিনাররা। এরপরও রেকর্ড সংগ্রহ পেয়েছে ভারত।
কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১৭৫ রান তুলেছে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের পুঁজি। দুই দলের আগের সেরা সংগ্রহটাও ছিল ভারতের দখলে। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিপক্ষে ১৬০ রান করেছিল তারা। ৪ বছর টিকল সে রেকর্ড। আজ জিততে হলে রেকর্ড গড়েই জিততে হবে পাকিস্তানকে। এই ভেন্যুতে ১৭৬ রানের বেশি তাড়া করে জয়ের রেকর্ড আছে কেবল একটি। ২০১৮ সালের নিদাহাস ট্রফিতে শ্রীলঙ্কার করা ২১৪ রান তাড়া করে জিতেছিল বাংলাদেশ।
ভারতের রেকর্ড সংগ্রহের কারিগর ইশান কিষান। ব্যাট করতে নামা ভারতীয় শিবিরে প্রথম ওভারেই ধাক্কা দেন সালমান আলী আগা। অভিষেক শর্মাকে শাহিন শাহ আফ্রিদির ক্যাচে পরিণত করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। এমন দারুণ শুরুর পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় পাকিস্তানের। কিন্তু সে আত্মবিশ্বাসে পানি ঢালতেও সময় নেননি কিষান। দ্বিতীয় ওভার থেকেই চড়াও হন এই ওপেনার। আফ্রিদির করা সে ওভারের প্রথম বলেই ছক্কা মারেন। সে ওভারে আরও দুটি বাউন্ডারিতে সব মিলিয়ে ১৫ রান তোলেন কিষান। এরপর একে একে আবরার আহমেদ, শাদাব খানদের ওপর চড়াও হন এই ব্যাটার।
অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কিষানের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখেছেন তিলক বর্মা; কোনো ঝুঁকিতে যেতে হয়নি তাঁকে। এই ঝড় থামে সাইমের করা নবম ওভারের চতুর্থ বলে। বোল্ড হওয়ার আগে ৪০ বলে ১০ চার ও ৩ ছক্কায় ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন কিষান; স্ট্রাইকরেট ১৯২.৫০। ওভারপ্রতি তখন প্রায় ১০ করে রান তুলছিল ভারত। কিন্তু কিষানের বিদায়ের পর রানের লাগাম টেনে ধরেন তারিক, সাইমরা। শেষ ৬৮ বলে ৮৭ রান করতে পেরেছে ভারত। এর মধ্যে আফ্রিদির করা শেষ ওভারে আসে ১৬ রান। এই পরিসংখ্যানই বলছে, ভারতের ব্যাটারদের ওপর কতটা আধিপত্য দেখিয়েছে পাকিস্তানের স্পিনাররা।
ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন সূর্য; ২৯ বল খেলেন অধিনায়ক। এ ছাড়া শিভম দুবে ২৭ ও তিলকের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রান। ২৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বল হাতে এদিন পাকিস্তানের হয়ে সবচেয়ে সফল সাইম। ৪ ওভার বল করেন এই অলরাউন্ডার। ২৪ রানে এক ব্যাটারদের ফেরান তারিক। ৪ ওভারে ২৮ রান দিলেও কোনো উইকেট পাননি নাওয়াজ। স্পিনারদের দাপুটে বোলিংয়ের দিনে উদার হস্তে রান বিলিয়েছেন আফ্রিদি। ২ ওভারে ৩১ রান দেন এই পেসার। বিনিময়ে নেন এক উইকেট।