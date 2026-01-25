বর্জনের আলোচনার মধ্যেই বিশ্বকাপের দল দিল পাকিস্তান

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বিশ্বকাপ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। বর্জনের আলোচনা যখন তুঙ্গে, সেই মুহূর্তে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি।
সালমান আলী আগাকে অধিনায়ক করে আজ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি। গত বছরের নভেম্বরের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে না খেলা বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদিকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ। রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালের পর বাবর-শাহিন বিগ ব্যাশে খেলেছেন। তাতে ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁরা খেলতে পারেননি।
বিশ্বকাপ দলে টপ অর্ডারে সাইম আইয়ুব, সাহিবজাদা ফারহান, বাবর আজমের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে ফখর জামান, সালমান আগা, খাজা নাফির মতো ব্যাটাররা আছেন। ফারহান, ফখররা নিজেদের দিনে কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন, সেটা অনেকেরই জানা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১১ জানুয়ারি সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে নাফির। উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে নাফি ও ফারহান আছেন বিশ্বকাপ দলে।
শ্রীলঙ্কার স্পিন সহায়ক কন্ডিশনের কথা চিন্তা করেই বিশ্বকাপ দলে একগাদা স্পিনার নিয়েছে পাকিস্তান। স্পিন বোলিং লাইনআপে দুই লেগস্পিনার শাদাব খান, আবরার আহমেদের সঙ্গে আছেন উসমান তারিক, মোহাম্মদ নাওয়াজরা আছেন। লেগস্পিন ঘূর্ণির পাশাপাশি ক্যামিও ইনিংস খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন শাদাব। নাওয়াজও মিডল অর্ডারে পাকিস্তানের অন্যতম ভরসাযোগ্য ব্যাটার হয়ে উঠেছেন। খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন সাইমও।
বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলে স্বীকৃত পেসার হিসেবে আছেন নাসিম শাহ, শাহিন আফ্রিদি ও সালমান মির্জা। তাঁদের সঙ্গে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। বিশ্বকাপের আগে ২৯, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে হবে এই তিন ম্যাচ। নাসিম-শাহিনদের সঙ্গে মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে আছেন ঠিকই। তবে বিশ্বকাপ দলে ওয়াসিমের জায়গা হয়নি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর দিনই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে হবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ। ১০ ফেব্রুয়ারি একই মাঠে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। কলম্বোর প্রেমাদাসায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮ ফেব্রুয়ারি সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফি (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক, বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি