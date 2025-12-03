হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তান। গত ৬ মাস ধরে এই সংস্করণে একের পর এক ম্যাচ খেলছে সালমান আলী আগার দল। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলবে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্টটির যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তার আগে লঙ্কা দ্বীপে ৭,৯ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এক বিবৃতিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সবগুলো ম্যাচই হবে ডাম্বুলার রনগিরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই ভেন্যুতে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ হবে না। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য আরও একটি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে আতিথেয়তা দেবে তারা।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে খেলবে দলটি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া।

