হোম > খেলা > ক্রিকেট

রোহিতের কাছে ছক্কার রেকর্ড হারিয়ে কী বললেন আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক    

রোহিত শর্মা ও শহিদ আফ্রিদি। ফাইল ছবি

ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক এখন রোহিত শর্মা। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদিকে পেছনে ফেলে এই রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন তিনি। ভারতের সাবেক অধিনায়কের কাছে রেকর্ড হারালেও মন খারাপ হচ্ছে না আফ্রিদির। এটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন তিনি।

সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। সে সিরিজে ৩৯৮ ম্যাচে ৩৫১ ছক্কা মারা আফ্রিদিকে ছাড়িয়ে যান রোহিত। ২৭৯ ওয়ানডে শেষে এই মারকুটে ব্যাটারের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ৩৫৫ ছক্কা।

রোহিতের ছক্কার রেকর্ড প্রসঙ্গে আফ্রিদি বলেন, ‘রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। এই রেকর্ড এখন আরও উন্নত হয়েছে। আমি খুশি যে একজন খেলোয়াড় যাকে আমি সবসময় পছন্দ করি তিনি এই রেকর্ড ভেঙেছেন।’

কোনো রেকর্ড-ই স্থায়ী বলে মনে করেন না আফ্রিদি, ‘আমার দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড প্রায় ১৮ বছর ধরে টিকে ছিল। কিন্তু সেটা ঠিকই ভেঙেছে। একজন খেলোয়াড় এসে রেকর্ড গড়ে আবার আরেকজন সেই রেকর্ড ভাঙে। ক্রিকেট আসলে এমনই।’

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) একই দলে খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় রোহিত সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে আফ্রিদির। তিনি বলেন, ‘আমি ২০০৮ সালে আমার একমাত্র আইপিএল মৌসুমে ডেকান চার্জার্সের হয়ে খেলেছি। সেবার রোহিতকে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলাম। সেই সময় আমার তাঁকে পছন্দ হয়েছিল। দলীয় অনুশীলনে আমি তাঁকে ব্যাট করতে দেখেছি। তাঁর ক্লাস আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি জানতাম যে একদিন রোহিত ভারতের হয়ে খেলবে। দারুণ একজন ব্যাটার হিসেবে সে নিজেকে প্রমাণ করেছে।’

সম্পর্কিত

বিকল্প টুর্নামেন্টের কথা ভাবছে বিসিবি

বিপিএল খেলতে বাধা রইল না পাকিস্তানি ব্যাটারের

ভারত সিরিজে খেলতে পারবেন তো নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটার

জোড়া সেঞ্চুরি করে র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেলেন বিরাট কোহলি

ভারতে তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে কোচকে গুরুতর জখমের অভিযোগ

আমিরাতের লিগে রশিদ খানের ওভারে পাড়ার ক্রিকেটের দৃশ্য

তবু অস্বস্তিতে দিন পার করল নিউজিল্যান্ড

পাঁচ মাস পর অধিনায়ক হয়েই ফিরছেন কামিন্স

বুমরার বিতর্কিত উইকেটে ‘জড়িত’ এক ভারতীয় আম্পায়ার

মাটি চুরির ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান পাইলট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা