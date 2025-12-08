সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রেকর্ডে ভাগ বসালেন ভারতের অমিত

চার-ছক্কার ধুন্ধুমার টি-টোয়েন্টিতে এখন হরহামেশাই চলে রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা। ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খুব কম রেকর্ডই দীর্ঘস্থায়ী হয়। এবার টি-টোয়েন্টিতে প্রথমবার খেলতে নেমেই রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন ভারতের অমিত পাসি।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে সার্ভিসেস-বরোদা। টি-টোয়েন্টিতে অমিতের অভিষেক হয়েছে বরোদার জার্সিতে। ৫৫ বলে ১০ চার ও ৯ ছক্কায় করেন ১১৪ রান। তাতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ডে এখন যৌথভাবে শীর্ষে অমিত ও পাকিস্তানের বিলাল আসিফ। আসিফও টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমে ১১৪ রান করেছিলেন। পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার রেকর্ড ইনিংসটা খেলেছিলেন শিয়ালকোট স্ট্যালিয়নসের হয়ে। ১০ বছর আগে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল অ্যাবোটাবাদ ফ্যালকনস।
আসিফ ২০১৫ সালে ফয়সালাবাদে সুপার এইট টি-টোয়েন্টি কাপে ১১৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। আসিফের সমান রান করলেও অমিত পুরোপুরি তাঁকে (আসিফ) ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। আজ অমিত ব্যাটিং করেছেন ২০৭.২৭ স্ট্রাইকরেটে। সেঞ্চুরি করেছেন ৪৪ বলে। ২০১৫ সালে আসিফ তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন ৪৩ বলে। সেবার ৪৮ বলে ৮ চার ও ১০ ছক্কায় ১১৪ রান করেছিলেন। তখন তাঁর স্ট্রাইকরেট ছিল ২৩৭.৫০।
অমিতের রেকর্ড সেঞ্চুরির দিন টস জিতে আজ আগে ব্যাটিং নিয়ে বরোদা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করে ২২০ রান। দলের রানের ৫১.৮২ শতাংশ রান আসে অমিতের ব্যাট থেকে। ১১৪ রানের মধ্যে ৯৪ রানই করেছেন তিনি বাউন্ডারি থেকে। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি সার্ভিসেস। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৭ রানে থেমে যায় সার্ভিসেস। ১৩ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন অমিত।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে রেকর্ড ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন আসিফও। ২০১৫ সালে সুপার এইট টি-টোয়েন্টি কাপে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শিয়ালকোট নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছিল ২৪০ রান। ২৪১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৭.৩ ওভারে ১৫৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল অ্যাবোটাবাদ। শিয়ালকোটের ৮৭ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছিলেন আসিফ। বোলিংয়ে ৪ ওভারে ৩১ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। পাকিস্তানের জার্সিতে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৫ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে খেলেছেন আসিফ।