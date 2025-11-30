ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন অভিষেক শর্মা

ঝড় তুলতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত, সেটার প্রমাণ অভিষেক শর্মা আগেও দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তান্ডব চালিয়ে বোলারদের লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন বারবার। আজ সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজেরই রেকর্ড ভেঙেছেন।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে পাঞ্জাব-বেঙ্গল। পাঞ্জাবের অধিনায়ক অভিষেক ৫২ বলে ৮ চার ও ১৬ ছক্কায় করেছেন ১৪৮ রান। তাতে করে ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৩৩ ইনিংসে মেরেছেন ৯১ ছক্কা। যার মধ্যে ৪৭ ছক্কা মেরেছেন ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে। এর আগেও এই কীর্তিটা ছিল অভিষেকের। গত বছর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে মেরেছিলেন ৮৪ ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর তিনি মেরেছিলেন ১৯ ছক্কা। ভারতীয়দের মধ্যে এক বছরে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডে তিন, চার-দুটিতেই সূর্যকুমার যাদব। ২০২২ সালে তিনি মেরেছিলেন ৮৫ ছক্কা। ২০২৩ সালে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তিনি ৭১ ছক্কা মেরেছিলেন।
বেঙ্গলের বিপক্ষে আজ ১২ বলে ফিফটি করেছেন অভিষেক। পরবর্তী ৫০ রান যোগ করতে আরও ২০ বল খেলতে হয়েছে তাঁকে। ৩২ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৮ রানে থেমেছে তাঁর ইনিংস। এই ঝোড়ো ইনিংসের মধ্যে ৮৬.৪৯ শতাংশ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। ১৬ ছক্কা ও ৮ চারে বাউন্ডারিতে তিনি করেছেন ১২৮ রান। অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১০ রান করেছে পাঞ্জাব। পাহাড় সমান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৮ রানে থেমে যায় বেঙ্গলের ইনিংস। ১১২ রানের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন অভিষেক। ৫২ বলে ১৪৮ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।
বেঙ্গলের বিপক্ষে ঝড় তুলেও অবশ্য দ্রুততম ফিফটি, সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের করে নিতে পারেননি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম ৯ বলে ফিফটির রেকর্ড নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি। মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে তিনি এই ঝোড়ো ফিফটি করেছিলেন। ১১ বলে ফিফটি করে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটি ভারতের আশুতোষ শর্মার। অভিষেকসহ ১২ বলে ফিফটির কীর্তি আছে পাঁচজনের। অপর চার ক্রিকেটার হলেন ভারতের যুবরাজ সিং, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ জাজাই ও এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহান।
দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এস্তোনিয়ার সাহিলের দখলেই আছে। ২০২৪ সালে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। ২৮ বলে সেঞ্চুরির কীর্তি আছে অভিষেকেরও। ২০২৪ সালে মেঘালয়ার বিপক্ষে তিনি এই কীর্তি গড়েছিলেন। সেটা তিনি পাঞ্জাবের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে করেছিলেন। উর্বিল প্যাটেলের সেঞ্চুরির কীর্তি ২৮ বলে।