রাজনীতি টেনে আনবেন না, ‘আজাদ কাশ্মীর’ বিতর্কে সানা মীর

নারী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে পাকিস্তানের ক্রিকেটার নাতালিয়া পারভেজের পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতীয়দের তোপের মুখে পড়েছেন সানা মীর। বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এই ধারাভাষ্যকার এবং পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। এই ইস্যুতে প্রতিবেশী দেশের সমর্থকদের রাজনীতি না টেনে আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করেছে পাকিস্তান। প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১২৯ রানে অলআউট হয় তারা। ইনিংসের ২৯ তম ওভারের ঘটনা। ক্রিজে ছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা ও নাতালিয়া। এমন সময় ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে নাতালিয়াকে আজাদ কাশ্মীরের ক্রিকেটার বলে মন্তব্য করেন সানা মীর।
নিজেদের নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের আগে ‘আজাদ’ শব্দটি যুক্ত করে পাকিস্তান। এর অর্থ স্বাধীন। যদিও তা মানতে নারাজ ভারত। দেশটি জম্মু ও লাদাখের মতো আজাদ কাশ্মীরকেও নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে। তাই সানা মীরের ওই মন্তব্যকে ভালোভাবে নিতে পারেনি ভারতীয়রা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই মন্তব্যের পরই তোপের মুখে পড়েন সানা মীর। আলোচিত বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত আইসিসির পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তার আগেই ওই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন সানা মীর।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘পরিস্থিতিকে যেভাবে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে তাতে এটাকে দুঃখজনক বলতেই হয়। এটা করে ক্রিকেটারদের অপ্রয়োজনীয় চাপের মুখে ফেলা হচ্ছে। জনসাধারণকে ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। আমি কেবল একজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়ের (নাতালিয়া পারভেজ) জন্মস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেছি। বোঝাতে চেয়েছি যে, সে কত চ্যালেঞ্জ জয় করে একটি অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে। আমি তার অবিশ্বাস্য যাত্রা তুলে ধরতে চেয়েছি। ধারাভাষ্যকার হিসেবে আমরা যে গল্প বলি–খেলোয়াড়রা কোথা থেকে আসে, এটাও তারই অংশ ছিল। একই সঙ্গে আমি অন্য অঞ্চল থেকে আসা আরও দুই খেলোয়াড়ের কথাও বলেছি। তাই এটা নিয়ে দয়া করে রাজনীতি করবেন না।’
এর আগে পাকিস্তানের ইনিংসে নাতালিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে সানা মীর বলেন, ‘পাকিস্তান দল বাছাইপর্ব জিতেছে। এই দলটিতে বেশকিছু নতুন খেলোয়াড় আছে। আজাদ কাশ্মীর থেকে আসা নাতালিয়া পারভেজ লাহোরে প্রচুর ক্রিকেট খেলে। ক্রিকেট খেলার জন্য বেশিরভাগ সময় তাকে লাহোরে আসতে হয়।’