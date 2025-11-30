পাকিস্তানের ‘মায়ার টানে’ আইপিএলকে প্রত্যাখ্যান করলেন ডু প্লেসি

চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট, অর্থের ঝনঝনানি—ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) তাই পাখির চোখ করে থাকেন বিশ্বের অধিকাংশ ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার ফাফ ডু প্লেসি আইপিএলে ১৪ মৌসুম খেলে ফেলেছেন। তবে এবার তিনি আইপিএলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
২০২৬ আইপিএল ও পিএসএলের সূচি এখনো প্রকাশ করা হয়নি ঠিকই। তবে উপমহাদেশের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট সমান্তরালে চলায় দুটি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পান না ক্রিকেটাররা। এবার আইপিএলের নিলামের আগ মুহূর্তে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছেন ডু প্লেসি। এবার তিনি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ৪১ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার লিখেছেন, ‘আইপিএলে ১৪ মৌসুম খেলার পর এবারের নিলামে নিজেকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের অনেক বড় অংশ জুড়ে আছে এই লিগ। এ বছর নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পিএসএলের নতুন মৌসুম খেলব। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের আতিথেয়তা নিতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
২০১২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ১৫৪ ম্যাচ খেলেছেন ডু প্লেসি। চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস—এই চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন ডু প্লেসি। ৪১ বছর বয়সী প্রোটিয়া এই ক্রিকেটার বলেন, ‘এটি অনেক বড় সিদ্ধান্ত (আইপিএল থেকে নাম সরিয়ে নেওয়া)। বিশ্বসেরা সতীর্থদের সঙ্গে এখানে খেলা, দারুণ সব ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং সমর্থকদের সামনে খেলতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করছি। ভারত আমাকে বন্ধুত্ব, শিক্ষা এবং অনেক স্মৃতির মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। ১৪ বছর অনেক লম্বা সময় এবং এই দীর্ঘ যাত্রার অংশ হতে পেরে গর্বিত মনে করছি।’
পিএসএলে আগের ৯ মৌসুমের মধ্যে দুই মৌসুম খেলেছেন ডু প্লেসি। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন। সবশেষ পিএসএলে খেলেছেন ২০২১ সালে। পাঁচ বছর পর এই টুর্নামেন্টে ফিরতে পেরে বেশ রোমাঞ্চিত তিনি। একই সঙ্গে ডু প্লেসি এটাও জানিয়েছেন, আইপিএলকে পুরোপুরি বিদায় বলেননি তিনি। ইনস্টাগ্রামে প্রোটিয়া এই ব্যাটার বলেন, ‘আমার জন্য এটা (পিএসএলে খেলা) রোমাঞ্চকর এক পদক্ষেপ। খেলোয়াড় হিসেবে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ও নতুন অভিজ্ঞতা নিতে এই লিগে অংশ নিতে যাচ্ছি। আমার হৃদয়ে ভারতের জন্য বিশেষ জায়গা রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই এটা আইপিএলকে বিদায় বলা হচ্ছে না। আবারও আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।’
