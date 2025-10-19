হোম > খেলা > ক্রিকেট

শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ডটা তাহলে কি এখন স্টার্কের নামে

মিচেল স্টার্ক আসলে ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেননি। ছবি: এএফপি

ভারতের বিপক্ষে আজ পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইনিংসের প্রথম বলেই ওলটপালট করে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। রোহিত শর্মাকে যে বলটা তিনি (স্টার্ক) করেছেন, সেটার গতি ছিল ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার। মাইলের হিসাবে ঘণ্টায় ১০৯.৬৭। তার মানে শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন স্টার্ক!

শোয়েব আখতারের কোন রেকর্ডের কথা বলা হচ্ছে, সেটা না বললেও চলছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলিংয়ের রেকর্ডটা তো শোয়েবেরই। ২০০৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছিলেন তিনি। ২২ বছর ধরে যে বিশ্ব রেকর্ড শোয়েবের ছিল, সেই রেকর্ড ভাঙা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আদতে এমন কিছু হয়নি। পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে স্টার্কের যে ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতি দেখানো হয়েছে, সেখানে গ্রাফিকসের ভুল ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ক্রিকবাজের ধারাবিবরণীতে লেখা ছিল বলের গতি ঘণ্টায় ১৪০.৮ কিলোমিটার।

নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করা আদতে অসম্ভব। মানবদেহের বায়োমেকানিকস নিয়ে গবেষণায় জানা গেছে, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৭৪ থেকে ১৭৭ কিলোমিটার গতিতে বোলিং হতে পারে। সেটাও বেসবলে। ক্রিকেটের বোলিং অ্যাকশন অনুযায়ী এভাবে (১৭৬.৫ কিলোমিটার) বোলিং করা অসম্ভব। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রাডার মিসঅ্যালাইনমেন্ট, সফটওয়্যার বা সেন্সর ত্রুটি কিংবা সম্প্রচারের গ্রাফিকসে ত্রুটির কারণেই ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার দেখানো হয়েছে।

নতুন শুরুর দিনে বাজে হার ভারতের

শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ডটা তাঁর কাছেই রইল। ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে পাকিস্তানি কিংবদন্তি বোলিং করেছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইটকে। সে সময় নাইট কোনোমতে স্কয়ার লেগে বলটা ঠেলে দিয়েছিলেন। তবে কোনো রান নিতে পারেননি। আজ পার্থে ইনিংসের প্রথম বলে স্টার্ককে মিড উইকেটে ঠেলে ১ রান নিয়েছিলেন রোহিত।

পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে এই সংস্করণে নতুন যুগে খেলা শুরু করেছে ভারত। ওয়ানডেতে আজই প্রথমবারের মতো নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শুবমান গিল। তবে প্রথমবারেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের ভেন্যু অ্যাডিলেড ও সিডনি।

