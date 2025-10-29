ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে জিতল বৃষ্টিই

পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।
ক্যানবেরার ম্যানুকা ওভালে বাংলাদেশ সময় নির্ধারিত ২টা ১৫ মিনিটেই শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি। টস জিতে ফিল্ডিং নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ৫ ওভার শেষে প্রথম দফায় বৃষ্টি হানা দেয়। ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর পুনরায় খেলা শুরু হলে ম্যাচের দৈর্ঘ্য ১৮ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। তবে ৯.৪ ওভারে ভারত ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর আবার চলে আসে বৃষ্টি। এবার ৬৩ মিনিট অপেক্ষা করার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
বৃষ্টির পেটে চলে যাওয়া ম্যাচে ৫৮ বলের খেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ রান এসেছে শুবমান গিলের ব্যাট থেকে। ২০ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর মতো অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। সূর্যকুমার ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৩৯ রান। অপরাজিত। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস। ১.৪ ওভার বোলিং করে এলিস খরচ করেন ২৫ রান।
ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামে দুঃসংবাদ নিয়েই। বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছিল, তারকা অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। মেলবোর্নে পরশু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।