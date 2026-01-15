টালমাটাল অবস্থায় দেশের ক্রিকেট

দেশের ক্রিকেটে ক্রিকেটারদের ধর্মঘট আগেও দেখা গেছে। তবে এবার যেন ছাড়িয়ে গেল অতীতের সবকিছু। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট বিপিএলের ম্যাচ হয়নি ক্রিকেটারদের বয়কটের সিদ্ধান্তে। যাঁর পদত্যাগের দাবিতে ক্রিকেটাররা গতকাল খেলা বয়কট করেছেন, বিসিবির সেই পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থ বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকে।
গত কিছুদিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই কঠিন সময় পার করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট। নিরাপত্তার কারণে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত বিসিবির। সেই সমস্যার সমাধান না হতেই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে টালমাটাল পুরো ক্রিকেট অঙ্গন। বিসিবির ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে তামিম ইকবালের কিছু মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে তাঁকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’ বলায় নাজমুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও কড়া প্রতিক্রিয়া জানান ক্রিকেটাররা।
সেই ঘটনার এক সপ্তাহ না পেরোতেই আবারও দৃশ্যপটে নাজমুল। গত পরশু তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ক্রিকেটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমরা তো প্রতিবার বলতে পারি, তোমরা (ভালো) খেলতে পারোনি। তোমাদের পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, এই টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে থাকি। তোমরা ফেরত দাও। সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি?’
নাজমুলের এই মন্তব্যে ফুঁসে ওঠেন ক্রিকেটাররা। বিসিবির সব পদ থেকে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে খেলা বয়কটের ঘোষণা দেন ক্রিকেটাররা। গতকাল বিপিএলে বেলা ১টায় মাঠে গড়ানোর কথা ছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও সন্ধ্যা ৬টায় হওয়ার কথা ছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানসের ম্যাচ। দুটি ম্যাচের কোনোটিই হয়নি। ম্যাচ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্রিকেট দর্শকেরা মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বাইরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছেন।
দুপুরে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের সংবাদ সম্মেলনের কিছু পরেই বিসিবি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে বিসিবি সভাপতি (আমিনুল ইসলাম বুলবুল) অবিলম্বে নাজমুল ইসলামকে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিসিবি সভাপতি নিজেই অর্থ কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যাবতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর একটি নোটিশও দেওয়া হয়েছে নাজমুলকে।
সূত্র জানায়, বিসিবির একাধিক পরিচালক নাজমুলকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে যতটা না ক্রিকেটারদের বয়কটের হুমকি, তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে সরকারের উচ্চপর্যায়ের চাপ। নাজমুলকে অর্থ কমিটির প্রধানসহ সব কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে দিলেও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো পরিচালককে অব্যাহতি দিতে পারে না বোর্ড। শুধু মৃত্যু হলে, মানসিক ভারসাম্য হারালে, শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি হলে, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হলে, পরপর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকলে পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করা হবে। অথবা তিনি যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।
বিসিবির সিদ্ধান্তের পরও ক্রিকেটাররা বিপিএলে সন্ধ্যার ম্যাচ খেলতে মাঠে না আসায় বিপিএল স্থগিতের মতো কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার দিকে যাওয়ার কথা জানা গেছে রাতে। সূত্র জানায়, ক্রিকেটাররা ম্যাচ বয়কট করায় বিসিবি সভাপতি বুলবুল ভীষণ ক্ষুব্ধ ও হতাশ। বিসিবির দুই সহসভাপতির একজন আজকের পত্রিকাকে বলছেন, বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সাবেক অধিনায়ক রয়েছেন। কোনো ক্রিকেটারকে কেউ অসম্মান করলে তাঁদের চেয়ে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ আর কে হবেন! প্রক্রিয়া মেনেই বিতর্কিত নাজমুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে খেলা বন্ধের ঘোষণায় খুবই হতাশ বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা। সে কারণেই বিপিএল স্থগিত করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে জাতীয় দলের একটা অনুশীলন ক্যাম্প করার চিন্তা করে রেখেছেন তাঁরা। শুধু তা-ই নয়, এভাবে হঠাৎ বিপিএল বন্ধ হলেও পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির কোনো ক্রিকেটার, কোচ, অফিশিয়ালের পাওনা পারিশ্রমিক পরিশোধের দায়িত্ব নেবে না বিসিবি।
বিপিএল স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব রাতে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, তারা তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে। বিসিবি পরিচালক নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া ও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর পরিচালক পদ নিয়ে প্রক্রিয়াগত কারণে যেহেতু বিসিবি সময় চেয়েছে, সেই সময়টুকু তারা দিতে চায়। তবে নাজমুলের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানিয়ে রেখেছে কোয়াব। তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে ও তাঁর পরিচালক পদ নিয়ে প্রক্রিয়া চলমান থাকলে আজ শুক্রবার থেকেই খেলায় ফিরতে প্রস্তুত ক্রিকেটাররা।
গতকাল রাত ৯টায় গুলশানে বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা বিপিএলের দলগুলোর স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে এক সভায় বসেন। রাত ১০টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সভার সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। তবে সভায় যোগ দেওয়ার আগে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘খেলা বন্ধ থাকায় আমাদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণ দেবে কে? আজকে (কাল) কেন খেলা হলো না?’
এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বুলবুল গতকাল রাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মালিকদের সঙ্গে বসেছিলেন। সৃষ্ট ‘গৃহবিবাদ’ থেকে সরে এসে দেশের ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমাদের এখন বৈশ্বিকভাবে বার্তা দেওয়া প্রয়োজন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ একটা জাতি। ক্রিকেট বোর্ড, ক্রিকেটার, ক্রিকেট আমোদী আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ একটা জাতি। আমরা দেশের মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ রয়েছি।’