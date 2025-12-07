বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পেল না শ্রীলঙ্কা

তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ওয়ানডেতে পুরো ১০০ ওভারই খেলা হয়েছে। তবে লঙ্কান ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেননি। ৭৮ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ২৭২ রানের লক্ষ্যে নেমে ২২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৫ রানে পরিণত হয় শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট দল। ষষ্ঠ উইকেটে সানুল বীরারত্নে ও জ্যাসন ফার্নান্দো গড়েন ৮৬ রানের জুটি। ৪২তম ওভারের প্রথম বলে বীরারত্নেকে (৩৪) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আকাশ রায়। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের ইনিংস থেমে যায় ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৩ রানে।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৮ রান করে অপরাজিত থাকেন ফার্নান্দো। ১১৬ বলের ইনিংসে এক চার ও দুই ছক্কা মেরেছেন লঙ্কান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আকাশ রায়, আকাশ, মাহিনুজ্জামান মহাবীর, ফাইয়াজ রহমান আরিব, শেখ জারিফ সিয়াম, মোহাম্মদ ইফতেখার, মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন—বাংলাদেশের এই সাত বোলারের প্রত্যেকেই একটি করে উইকেট নিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রাকিবুল অধিনায়ক।
টস জিতে আজ প্রথম ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রেহান পেইরিস। আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ১৩৭ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান নিয়েছেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৯ ও ১২ ডিসেম্বর।