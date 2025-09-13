হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতকে পাকিস্তানের ‘হুমকি’

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওমানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করেছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়া কাপের হাইভোল্টেজ ম্যাচে আগামীকাল (১৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। আসন্ন ম্যাচকে সামনে রেখে সূর্যকুমার যাদবের দলকে হারানোর প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।

জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করেছে পাকিস্তান। নিজেদের প্রথম ম্যাচে শুক্রবার ওমানকে ৯৩ রানে হারিয়েছে তারা। প্রতিপক্ষ ছোট হলেও এই জয়ের পর দারুণ আত্মবিশ্বাস পেয়েছে জায়ান্টরা। যেটা ভারতের বিপক্ষে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর সালমান। তার বিশ্বাস–পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে যেকোনো দলকে হারাতে পারবে পাকিস্তান।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৬০ রানের পুঁজি পায় পাকিস্তান। জবাবে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায় ওমান। প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়ার পথে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম, ফাহিম আশরাফ, আবরার আহমেদ, সাইম আইয়ুবরা। তাই ম্যাচ শেষ তাদের প্রশংসা করতে ভুলেননি সালমান।

তিনি বলেন, ‘গত ২-৩ মাস ধরে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলছি। আমাদের শুধু ভালো ক্রিকেট খেলে যেতে হবে। যদি আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমরা যেকোনো দলকে হারাতে পারব।’

ওমানের বিপক্ষে বোলাররা নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করলেও ব্যাটাররা নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি বলে মনে করেন সালমান, ‘আমরা যেভাবে শুরু করেছি তাতে আমাদের ১৮০ এর কাছাকাছি রান করা উচিত ছিল। ব্যাট হাতে আমাদের এখনও কাজ করতে হবে। কিন্তু বোলাররা অসাধারণ ছিল। স্পিনাররা সত্যিই ভালো বোলিং করেছে। শাহীন তার দ্বিতীয় স্পেলে অসাধারণ বোলিং করেছে। ফাহিমও ভালো বোলিং করেছে। আমাদের তিনজন স্পিনার আছে। এরা সবাই খুব আলাদা। আমাদের সাইমও আছে, সে নতুন এবং পুরনো বলে অসাধারণ।’

